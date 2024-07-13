北市幼兒園師涉性侵多名女童 教育部：裁罰資訊公告教保網

台北市某私立幼兒園男教師涉性侵多名女童遭起訴，教育部今天表示，本案行為人及教保服務機構違法的裁罰訊息已公布於全國教保資訊網，以控管不適任人員。

台北市某私立幼兒園男教師涉性侵6名女童遭起訴，台北地院定8月宣判。檢警另外接獲至少20名女童家長報案，並查扣男教師拍攝的大量女童性影像檔案。

教育部今天透過文字回應，該幼兒園已於112年8月14日停止招生，台北市教育局於112年8月18日對園所幼生家長召開說明會，說明本案並擴大調查是否有其他受害學生，同時成立專案小組，協助幼生安置並提供輔導資源，並針對本案的幼童進行個案輔導，仍持續追蹤輔導中，另於112年10月1日廢止設立許可。

教育部提到，知悉案件發生後，已立即督導台北市政府教育局依法究辦，經台北市教育局調查結束，幼兒園負責人因隱匿性侵害事件未通報，並認定不得再擔任教保服務機構負責人，也不得再有違法經營幼兒園情事；本案行為人經台北市政府教育局裁罰新台幣60萬元，且終身不得在教保服務機構任職。

為落實不適任人員控管，避免於幼托機構再度任職，教育部表示，本案行為人及教保服務機構違法情事的裁罰訊息已於112年8月18日、112年9月20日及113年3月13日公布於全國教保資訊網；教保服務機構不適任人員若經確認並受管制，不適任人員名單也會與衛生福利部相關系統同步，以管控托嬰中心及幼兒園不適任人員，守護幼兒安全。

有關幼兒園發生不當對待事件的資訊揭露，教育部提到，已函文督導台北市教育局，督促儘速完成調查，於調查案件期間認為揭示資訊對公益有必要者，請台北市教育局依兒少權法及政府資訊公開法相關規定依權責辦理。