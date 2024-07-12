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考試院深化數位轉型 AI應用列下階段重點

中央社／ 台北12日電
考試院。圖／聯合報系資料照片
考試院。圖／聯合報系資料照片

考試院黃榮村今天說，考試院數位轉型委員會成果卓越，雖任務編組將落幕，但數位轉型工作仍會不斷精進，已決議將人工智慧應用作為下階段數位轉型重點，將提供更優質的服務品質。

考試院晚間透過新聞稿表示，今天召開數位轉型委員會第7次會議。黃榮村說，從考試院數位轉型委員會成立以來，卓著成果成為施政標竿，更讓數位治理的核心素養深入考試院DNA，為未來持續推廣打下深厚基礎，已完成階段性任務，特別感謝所有專家委員的指導。

考試院表示，數位轉型是第13屆考試院的重大施政項目，為統籌跨院部會推動數位轉型工作，民國110年2月3日成立「考試院數位轉型委員會」任務編組，督導院部會執行6大任務，並提供專業諮詢。

考試院指出，6大任務包含建構院部會資訊安全聯防體系、推動國家考試電腦化、整合公務人力資料、國家考試及格證書數位化、資料開放共享、培訓公務人力數位素養等。

考試院表示，在前瞻人工智慧發展規畫方面，考試院已決議將人工智慧應用作為下階段數位轉型重點。目前規畫應用項目，包含新聞輿情平台、會議紀錄語音辨識系統、數位教材製作及訓練課程運用，並持續研議AI輔助應用於國家考試辦理及智慧銓審作業。

考試院說，會中邀請行政院人事行政總處分享「人事法規生成式AI查詢平台」推動經驗，這項計畫由人總主責開發建置，考試院提供相關法規與函示內容作為協助，是行政、考試跨院合作成果。未來考試院將持續跨機關合作，審慎發展並運用人工智慧技術，以提升行政效能。

黃榮村說，雖然委員會任務編組即將落幕，但考試院數位轉型工作仍將不斷精進，院部會也將繼續執行並深化業務數位轉型工程，併同人工智慧應用，提供更優質的服務品質。

考試院 黃榮村

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