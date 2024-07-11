第64屆全國科展在台南 不只學習也可玩
第64屆中華民國中小學科學展覽會將於台南市舉行，台南市長黃偉哲今天上午率台南市政府教育局等單位代表北上教育部舉行記者會，並且展示許多科學實驗。
台南市長黃偉哲表示，輝達執行長黃仁勳帶來科技AI旋風，也希望大家不要目光只在台北，台南不只有科學，也有更好吃的美食，歡迎民眾來台南開展。此次科展將於7月22日至28日，於大台南會展中心，展開為期一周競賽，並且搭配台南建城400年活動，帶來出身台南的國家太空中心主任吳宗信演講「追求台灣太空夢」等活動，也有多條科學、考古「科學之旅路線」，供民眾參觀。
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