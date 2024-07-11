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「免試入學」玩假的？ 李家同：教育部始終不承認會考就是考試

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
清華大學榮譽教授李家同今天表示，教育部始終不承認「會考」是考試，但任何具備普通常識的人都知道，國中升高中不可能免試。本報資料照片
清華大學榮譽教授李家同今天表示，教育部始終不承認「會考」是考試，但任何具備普通常識的人都知道，國中升高中不可能免試。本報資料照片

113年高中職免試入學9日放榜，錄取率99.38%、招生缺額則為近6年新低。但有鑒於免試入學仍需參考學生會考成績，清華大學榮譽教授李家同今天表示，教育部始終不承認「會考」是考試，但任何具備普通常識的人都知道，國中升高中不可能免試，台北市的明星高中也絕對不會同意，「真不知道什麼時候，政府教育政策制定者是有普通常識的人。」

12年國教上路後，「免試入學」一項仍須參採國中教育會考成績，作為學生學力參考。但入學時不只參考會考成績，同時也兼看國中3年健康與體育、藝術、綜合、科技等藝能科等成績，確保學生均衡發展。

李家同今天表示，國中生畢業要想升學就要經過會考，但是教育部始終聲稱國中升高中職的機制是「免試升學」，不承認會考是考試。這讓人想起，某些國家因信仰緣故禁止銀行收利息，於是便巧立名目收錢，只是不稱之為利息。

李家同說，我國怎麼樣也講不清楚為何免試升學還要考試。又我國的教育制度被一批極有理想的菁英份子所主導的，多半痛恨紙筆考試，所以教育部便貿然宣布要辦免試升學。菁英份子紛紛叫好，但很快地，教育部官員就知道免試升學不可能，於是又宣布實行會考，卻仍保持免試升學名詞。

李家同說，假如經濟部要對一項產品免稅，但又仍然抽稅，相信抗議的人非常多。但於教育議題上，社會上大多數人認為事不關己，免試還要考試也沒有什麼大不了，所以免試升學這個名詞一直沿用至今。

李家同表示，曾有國三生詢問，「為何免試升學還要考試？」他無法回答。這個學生又問，「政府是不是在說謊？」他也無法回答。

升學 國中教育會考 李家同

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