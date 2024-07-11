代理教師難找 南2都學校提早搶人

國中小教師甄選已結束並陸續分發，代理教師甄試也啟動。今年許多縣市的教師甄選錄取名額增加，流浪教師明顯減少，台南多名校長指出代理教師更難找，也擔心因此代理教師的素質降低、狀況較多，高雄也有類似情況，南二都多間學校都提早啟動代理教師甄選。

台南市教育局長鄭新輝表示，今年教師甄選也有備選，學校可以從備選名單中找適合人選，若有缺額辦理招考，除學校平台外，另有教育局、代理代課教師公告平台協助招考；鄭喊話，如果今年沒考上正式老師，歡迎來當代理或代課老師，明年教甄時有加分，上榜率會大增。

前幾年國中小教師缺額少，流浪教師滿街跑，但愈來愈多考上正式或轉換跑道，加上近2年各縣市教師缺額多、想當老師的年輕人也減少，學校辦代理教師甄試要3、4招才招到已是常見。高市教育局表示，偏遠國中普遍有找不到代理老師狀況，市區國中大科目教師，通常招募3次，才補得到人。

台南有校長說，今年國小教甄報考人數以及部分項目出現招不足的情況，下周將啟動的代理教師甄試，難以樂觀，依然會是好幾招，特別是偏遠地區學校會最明顯，因此「大家都先做好準備」，明天新進老師完成分發後，會趕著辦代理教師甄試、早一點搶人才，但就怕招到人卻因考上其他學校而放棄，必須再次辦甄試。

也有台南的校長認為，這是供需失去平衡造成的結果，除了須大幅增加公費生名額，也應調整相關政策包含退休制度、薪給待遇等，例如資訊老師近幾年最難招，都往產業界跑。

高雄三民國中校長張振義說，近年像資訊、自然、數學等理科代理老師，比文科更難找，學校鑑此，今年提早啟動代理教師甄選。楠梓國中校長高宏上說，今年國一屬龍年出生，各校甄選名額增加後，許多南部老師到中北部考正式老師，代理老師明顯減少，學校缺8名代理老師，第1次招聘只找到5人。

鳳山區文德國小校長丁吉文說，因師資培訓管道多元，許多代理老師卡不到學校的缺，只能轉職，很多學校最後只能招沒有教師證的大學畢業生，甚至聽聞偏遠學校連續招聘20次都找不到代理老師。

南市教育產業工會理事長陳葦芸表示，吸引之道除了福利外，教學專業應受尊重，若尊重度少、過多行政阻擾，就會讓人卻步。