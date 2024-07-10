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李遠宣布「請囡仔來看戲」 拿戲偶笑喊：做文化部長最快樂的一天！

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
文化部長李遠致詞時特別拿上戲偶，提及以前在做的就是文化扎根的工作，在看完劇團以小朋友互動方式演出，更感動形容「今天是我來做文化部長最快樂的一天」。圖／傳藝中心提供
文化部長李遠致詞時特別拿上戲偶，提及以前在做的就是文化扎根的工作，在看完劇團以小朋友互動方式演出，更感動形容「今天是我來做文化部長最快樂的一天」。圖／傳藝中心提供

「今天是我來做文化部長最快樂的一天！」文化部長李遠舞動手中的布偶，開心宣布「傳藝Go Young校園巡演」暨「兒童歌仔戲—親子劇場匯演」兩項計畫起跑。這兩項計畫將帶動全台超過4萬個學童與親子觀眾參與，讓傳統藝術向下扎根接軌新世代。

記者會不只邀來台北木偶劇團、風神寶寶兒童劇團及唐美雲歌仔戲團等計畫參演團隊接力匯演，也開放親子觀眾一起參加。李遠則在台北木偶劇團的「燈猴」表演中，與現場小朋友扮演海浪及魚的角色。

「今天是做文化部長最快樂的一天。」李遠表示，擔任文化部長前的工作就是跟著紙風車劇團上山下海表演、帶著劇團到學校反毒。到真正擔任文化部長時，「我最想做的還是文化扎根計畫，第2個則是將台灣的傳統文化帶到全世界」。

李遠表示，將在8月推出專屬兒童及青少年的「小公視」頻道；文化幣也研議下降適用年齡至國中（13歲）；同時，文化部正規劃繪本作家培育計畫，預計以1年培育30名繪本作家的規模，支持台灣的兒童繪本創作；而國家兒童未來館更是文化部將送給小朋友可以在裡頭發揮無限想像的地方。李遠說，「就是這些動力，讓我想要當文化部長」。

李遠表示，台灣傳統戲曲劇團保有豐沛的生命力，在這次的巡演計畫中，劇團特別為小朋友設計新的劇目，並融入了許多互動的內容，相信劇團也能從演出中孩子們的回饋，延續製作更多孩子們喜歡的創作，「劇團走進學校、走到戶外，讓全家大小一起來親近傳統戲曲，這就是我們未來固定要做的事」。

傳藝中心表示，2024年「傳藝Go Young校園巡演計畫」延續去年執行成效，與教育部共同合辦，共計補助22個演藝團隊進入國小校園巡演，演出類型包括歌仔戲、布袋戲、皮影戲、傀儡戲、說唱、原住民古謠、客家歌謠等，參與學校數達220所，其中包括至少70所偏遠地區學校，參與學童數達22000人以上，藉此從小培養傳統戲曲欣賞人口。

今年首度舉辦的「兒童歌仔戲—親子劇場匯演」，將與桃園市、彰化縣、雲林縣、台南市、屏東縣、台東縣等6個縣市政府攜手合作，提供專為孩童設計、適合闔家觀賞的歌仔戲劇目。演出現場也將結合藝術推廣體驗活動，透過「演出欣賞」與「實作體驗」，增添親子互動的樂趣，讓孩童獲得全方位的學習體驗。兩項計畫預計吸引全台各地超過40000名的學童及親子觀眾欣賞，將傳統戲曲扎根於社會的每一個角落。

文化部長李遠（中）與小朋友撐起布袋戲戲偶，來場趣味的對手戲。圖／傳藝中心提供
文化部長李遠（中）與小朋友撐起布袋戲戲偶，來場趣味的對手戲。圖／傳藝中心提供

劇場 布袋戲 文化部 李遠 歌仔戲

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