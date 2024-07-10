鐘點費最高僅2千！教師嘆學校講座「人難請」：只能請願意做功德的講師

網紅「超認真少年」日前在臉書分享受學校邀請講座的負面經驗，也延伸出社群上學校教師對講座鐘點費的的討論。對此，教學現場反映2000元的外聘專家學者講座費用較少，到校的講師往往是認為講題有益學生家長、願意「做功德」，若再加上學校位置較不方便，更難請到有名講師。

依照行政院主計總處的標準，學校請外聘國內專家學者到校講座為2000元、與主管機關有隸屬關係的學校人員1500元、校內人員1000元，到各地講座已將近600場的台中市何厝國小主任蔡昌樺表示，他身為國小主任，到外縣市、到其他學校、在校內講座就有3種不同的價碼，有時會遇到學校搞不清楚的情形。

就算是2000元的價碼，蔡昌樺也說，若是準備新的講題、新的簡報，從花上的時間心力來看確實較少。他的鐘點費最後多半全數捐出，所以比較不在意多寡，但以基層學校單位來說，可能因鐘點費太低而難請到有名講者。此外，交通費也不是每個學校都有，有的學校會以經費不足等原因表示無法支付，他就曾有到其他地區演講，鐘點費幾乎和交通成本打平的經驗。

高雄市鳳林國中教師李雅文也表示，鐘點費上限為一小時2000元，難請外聘專家學者，只能請願意「做功德」、或是本身有提供免費講座申請的基金會。有的講座叫好又叫座，就收到大量的學校邀約，但一般學校講座收入完全不能與業界相比，接多了甚至會影響到講者的本業收入，所以好的講師都要早早就搶時段或是靠人情邀約。

李雅文坦言，通常學校校務基金都是入不敷出，申請計畫時人事費核銷也非常嚴格，因此難給超過行政院規定的2000元上限，尤其像鳳林國中這樣被工業區隔開的小校，更難搶到知名講師的時段。

新莊高中校長謝金城指出，由於鐘點費只有2000元，多半會給予2到3小時的演講時間，但許多專家學者認為講題有益學生、家長，富有意義，因此就算學校位處偏遠也願意出席。