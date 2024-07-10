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超維度前進芬蘭 「文化燉」展訓練AI消弭偏見

中央社／ 台北10日電
台灣新媒體藝術團隊「超維度」前進芬蘭比約克博達文化之屋（Kulturhus Björkboda）參與展覽「文化燉」，展出包含「VS AI街頭對戰」對戰機台在內等5件作品。圖為展場。 圖／超維度提供（中央社）
台灣新媒體藝術團隊「超維度」前進芬蘭比約克博達文化之屋（Kulturhus Björkboda）參與展覽「文化燉」，展出包含「VS AI街頭對戰」對戰機台在內等5件作品。圖為展場。 圖／超維度提供（中央社）

人工智慧（AI）發展迅速，卻可能潛藏資訊偏見，台灣新媒體藝術團隊「超維度」前進芬蘭舉行「文化燉」展，並以豬血糕為例帶領工作坊，藉此傳達文化元素準確性的重要。

超維度今天發布新聞稿表示，AI作為強大的主觀工具，可能抑制文化多樣性與具詮釋歷史的話語權，由上而下的文化滲透方式，使得AI發展和應用不只是科技問題，更是文化問題。

面對AI生成結果所可能隱含的數據偏見，超維度提出PATCHING計畫，將透過各地區域共同參與，增強資料庫的多樣性和代表性，加強訓練AI生成，以確保AI系統能夠理解並適切反映人類文化。

芬蘭為PATCHING計畫首站國際工作站，超維度現於芬蘭比約克博達文化之屋（Kulturhus Björkboda）舉辦「文化燉2024」展覽，其中包含展出「PATCHING計畫－區域文化抵抗AI偏見補完計畫」。

超維度表示，計畫以豬血糕為例，收集關於豬血糕的各種資料，包括其食品樣貌、製作過程、食材來源、地方變化及在不同社區中的文化意義。這些資料可以被用於訓練圖像識別和自然語言處理系統，使AI能更準確識別和理解豬血糕作為一種特定文化食品的獨特性。

超維度表示，PATCHING計畫將使得主流AI生圖的模型能透過額外安裝的資料庫，更精確地「生出」正確的豬血糕影像或描述，進而提高AI對於台灣特有文化元素的敏感度和準確性。PATCHING計畫未來規劃持續於德國、香港、奧地利林茲等地推動。

展覽中另展出作品「VS AI街頭對戰」對戰機台，以「傳統市場」為主題，讓芬蘭在地觀眾可以透過AI，生產出想像中的台灣市場與飲食樣貌。

AI 新媒體 芬蘭 超維度

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