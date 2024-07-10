私校退場清算 財部放寬最長可6年免房地稅

部分私校難敵少子化衝擊，面臨退場危機。財政部今天表示，學校財團法人以自有房地、或承租公有土地，供私立學校使用，若因經營困難等因素而解散，放寬可繼續免徵房地稅3年，且如果無法在3年內完成清算，可申請展延、期限不得逾3年；換言之，最長有6年可免房地稅。

財政部今天發布解釋令，核釋私立學校於清算期間的房屋稅及地價稅徵免規定。

賦稅署副署長陳慧綺在例行記者會指出，財政部原規定，學校法人核定解散的次年起，就要恢復課徵房地稅，但實務上解散後仍有許多清算事務要處理，因此參考教育部建議，若房地繼續供學校使用，則給予緩衝期，繼續享免徵房地稅。

陳慧綺進一步說明，學校法人經主管機關核定解散後，還需辦理公文文書收發、處理債務、各項訴訟案、校產後續規劃等工作，部分校舍供留守的學校法人行政人員辦公使用；同時，校園安全及環境衛生仍由學校法人專人負責維護，因此校舍、校地仍算是供學校使用。

陳慧綺指出，為利私立學校退場及妥善運用退場學校建物及校地，財政部最新核釋放寬學校法人以自有房地、或承租公有土地，供私立學校使用，若是教育相關主管機關核定、或命學校法人解散，房地在3年內經主管機關認定仍供學校使用者，可繼續免徵房地稅。

陳慧綺表示，如果學校法人未能於3年內清算完結，可申請展延，繼續免徵房地稅，不過，展延以1次為限，且展延期限不得逾3年。

也就是說，學校法人在清算期間，房地仍供學校使用，最長有6年可免房地稅。這些房地應自3年清算期間屆滿日、或展延清算期間屆滿日的次年起，恢復課稅。

據統計，目前有13間核定、或預計核定解散的私校可適用新規；13間學校包括國民中小學、高中職、大專院校。