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台灣療癒系圖文書席捲泰國 吸近百名業者與會

中央社／ 台北10日電
文化內容策進院5日在泰國曼谷舉行圖文書及角色授權媒合推介會，展現台灣圖文創作多元面貌和商業潛力。 圖／文策院提供（中央社）
文化內容策進院5日在泰國曼谷舉行圖文書及角色授權媒合推介會，展現台灣圖文創作多元面貌和商業潛力。 圖／文策院提供（中央社）

以療癒系圖文書為主題，文策院前進泰國曼谷舉行圖文書版權推介會，吸引近百名業者與會，另首次舉辦角色授權推介媒合會、限定展，其中展出黃阿瑪、爽爽貓等人氣IP，吸引民眾觀賞、打卡。

文化內容策進院董事長蔡嘉駿今天透過新聞稿指出，圖文書為泰國閱讀消費市場大宗，圖文角色與延伸商品也深受市場歡迎。台灣擁有許多經過市場驗證、跨域發展豐富的圖文創作者與作品，本次推介會與展覽，展現台灣圖文創作多元面貌和商業潛力，也藉由拓展泰國市場，開啟台灣內容進軍東南亞的通路。

以「療癒系圖文書」為主題的版權推介會5日在曼谷舉行，吸引近百名業者到場，其中角色授權媒合場次報名熱絡，現場完成33組台、泰業者媒合洽談。5日至14日則在Samyan Mitrtown百貨商場設置TAIWAN'S IP FUR-EVER LAND期間限定展，展出黃阿瑪、爽爽貓等多個人氣IP角色，開幕首日即吸引大量人潮。

泰國出版商及書商協會（PUBAT）委員提拉帕（Theerapat Charoensuk）表示，台灣與泰國在出版領域的交流悠久，今年文策院選書非常有趣，都是具有溫度、療癒人心，即便有著不同的文化背景，也能共感的作品。

此次圖文書版權推介會共呈現26部人氣圖文書，包括「怪奇事物所」、「黃阿瑪的後宮生活貓咪超有事」、「我與我們之間，只差一句晚安」、「動物腥球圖鑑」、「台灣貓日子」等，並特邀泰國繪本作家奇玩導讀。

目前正於Samyan Mitrtown百貨商場舉辦的期間限定展，展出貓小姐、爽爽貓&小勞撫、黃阿瑪的後宮生活、怪奇事物所、Minghan H.與ChiChi & 87小兔等台灣人氣IP。民眾可翻閱實體樣書、掃描閱讀泰文試閱版、觀看各個創作角色資訊與線上購買相關周邊產品，並使用拍貼機與角色合照。

創作者 台灣人 怪奇事物所 文創 文策院 貓咪 黃阿瑪的後宮

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