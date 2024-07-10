曾虛白新聞獎 廣邀大專院校短影音高手報名參賽

曾虛白先生新聞獎今年新增「台電大專院校學生環境與生態永續報導獎－短影音類」獎項，鼓勵大專院校學生關懷環境生態永續議題，廣邀短影音好手踴躍參賽。

曾虛白先生新聞獎基金會表示，「台電大專院校學生環境與生態永續報導獎」分為文字類、影音類及短影音類，其中，短影音類主要是因應全球短影音蓬勃發展趨勢而設立，基金會看好大專院校學生對短影音的創意與製作能力，鼓勵有志青年學子踴躍參賽。

第50屆曾虛白先生新聞獎除「台電大專院校學生環境與生態永續報導獎」獎項類別略有調整外，其餘「公共服務報導獎」、「新聞學術著作獎」、「媒體素養獎」以及「社區營造與地方創生獎」仍維持辦理，總計5大類獎項預計將產生14名優秀得主。報名開跑才一週，已收到逾150件參賽作品。

曾虛白先生新聞獎素有「台灣普立茲獎」美名，每年吸引優秀的新聞媒體工作者報名參賽，基金會並廣邀專家學者組成評審團，分初審、複審與決審三階段評選，競爭激烈。主辦單位誠摯邀請國內新聞從業人員、學者專家、自由投稿人，以及大專院校學生踴躍參賽，除了切磋交流新聞工作，也期盼讓社會大眾看到更多精采報導，了解新聞人堅守媒體良知所作的貢獻。

更多本屆新聞獎獎項及獎勵方式、作品規格、報名資格等規範，請詳閱曾虛白先生新聞獎基金會官網（https://www.cna.com.tw/project/thp_award/guideline_2024.html），報名時間將於7月15日截止，請有意參賽者報名從速。