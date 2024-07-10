計程車道也是舞台 台北藝穗節連3周好戲上場

強調自由參與、鼓勵創新的台北藝穗節今年邁入第17年，這屆以「舞台燈亮，請走！」為主題，8月24日起將有145組團隊在35個空間連續熱演3週，而北藝中心計程車道也搖身變成舞台。

今天台北藝穗節在台北表演藝術中心舉辦宣告記者會，多組表演團隊輪番上陣暖場，預先讓觀眾一窺今年作品的百花齊放。「舞台燈亮，請走！」為劇場術語，台北藝穗節團隊希望藉此將民眾熟悉的日常空間，在燈亮後轉化為表演者登場舞台，成為民眾與藝術相遇的場域。

今年藝穗節節目之一的「四肆」由舞者李律和邱琬筑同台演出，結合佛朗明哥和北印度古典舞，將這兩種截然不同的舞蹈，透過節奏拍點找到相融之處。邱琬筑說，作品也融入彼此的生命歷程，有如以「做手工」般，探究兩種舞蹈的根源文化，找到對觀眾說故事的方式。

大可創藝的「聚．众」將發表7個短篇舞作，包括邀請奧地利著名藝術家王翌熠（Chris Wang）創作編舞，並與舞者王珩、林靖嵐共同呈現作品「沙與泡沫」，透過舞蹈表現人際與生命的關係；2023年成立的團隊「ROTATE.05」則將發表結合視覺展覽和表演的「再．見」，試圖以不同方式表現扯鈴。

此外，資深演員賴澔哲首度擔任導演，和姊姊賴安妮合作推出作品「我想要一個哥哥」。賴澔哲表示，重返舞台演出是姊姊去年的生日願望，姊姊小時候曾就讀舞蹈班，現在是名護理師，想重溫舞台魅力，「對姊姊來說是一種跨界，對我而言也是跨界，我從一位表演者，第一次成為指導別人、給人意見的導演，是全新的學習。」

每年台北藝穗節皆以「城市各處即是舞台」精神，在各種非典型空間演出，今年最特別的是連北藝中心計程車道也搖身一變成了舞台。還有北投大繼藝文工作室、品茶空間雜草町、古宅新空間河神的丸子、台大藝文中心遊心劇場及國立台灣科學教育館小黑盒沉浸式劇場等新場地，加入這屆藝穗節陣容。