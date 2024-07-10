學輔法部分條文待協商 學團關注不通知家長條件

立法院8日初審完成「學生輔導法」修正草案，但輔導教師及輔導人員員額編制等條文未達共識。學生團體EdYouth關注諮商不通知家長的條件，呼籲修法應以學生為核心。

立法院教育及文化委員會初審通過「學生輔導法」多項修正條文，但包括學生輔導諮商中心是否法制化、輔導教師及輔導人員員額編制等關鍵條文，因未達共識，保留11日黨團協商。

學生團體EdYouth今天發布新聞稿，認為目前修法方向有數個值得讚許之處，包括輔導諮詢會納入學生代表、改善輔導人力師生比等。而EdYouth倡議的輔導空間盤點、建立線上輔導諮商預約系統等，也被納入附帶決議中。

許多學生不敢去諮商，主要是怕家長知道。EdYouth指出，現送出委員會的草案（增訂第5條之1），學校仍須召開個案會議，才能在未經法定代理人同意下，執行輔導諮商業務。這樣的作法將耗損不少行政成本，並延宕學生取得諮商資源的時間，有害兒少醫療自主權。

另外，EdYouth也指出，諮商需要適當空間和隱私，教育單位在教師保密、晤談空間建置上，仍有努力的空間。「學生輔導法」等相關條文中，若能強調輔導專業倫理，將有助提醒教師保密、不歧視等原則，更有助於學生揭露困擾、向外求助。

在輔導人力部分，EdYouth認為大專現行1比900仍然不足，應考慮再進一步調整到1比800。國中小人力的問題，在於如何補齊專輔教師缺額，須有更細緻的討論，並建立專業訓練和把關機制。