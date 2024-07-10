中信高中加入中信國際學校系統

打造優質的學習環境，維持校務穩健經營，新北市及人高級中學積極轉型為大臺北地區免護照可就讀的國際學校，於去（112）年10月獲中國信託商業銀行捐資，今(10)日獲新北市政府教育局同意更名為「中信國際學校財團法人新北市私立中信高級中等學校」（下稱「中信高中」），目前正進行法人更名程序，未來將與中信國際實驗教育機構（臺南、新北校區）、中信金融管理學院組成「中信國際學校」系統，培育具備接軌國際學習能力的未來人才。

中信高中校長謝惠玟表示，學校擁有56年悠久的歷史，在少子化的衝擊下，校方推動轉型與更名，以國際化的教學視野和優質教育環境，致力提供學生精緻及個人化的學習體驗，加強品格教育，提升美語能力並強化國內外升學輔導。謝惠玟指出，中信高中為選擇國內升學的學生量身打造「美語菁英班」，依國內課綱輔導國內升學，加強美語能力，畢業後也可以選擇中信金融管理學院全球學習接軌學分學程（Global Study Bridging program, GSB），於國內完成大學國際素養課程，再前往國外大學延續國際課程學習，取得歐美名校碩士學位，彈性節省高額的外國學校學費。

中信國際學校教育長林妙蓉指出，中信高中與中信國際實驗教育機構1到9年級採雙語教學，10到12年級由學生自由選擇全美語國際課程，免持外國護照即可就讀，從入學起即有諮詢顧問提供客製化的升學建議，為每位學生量身打造升學進路，銜接國內外名校。她也強調，孩子的生活力和語言力同樣重要，校方致力於陪伴孩子養成迎接挑戰的能力，更重視學生的藝術與運動素養，每學期定期舉行成果發表，透過公開展演，展現成果與建立自信，發展自己的獨特天賦。

在新北市政府教育局的指導和中信國際實驗教育機構的協助下，中信高中校長謝惠玟表示，複製中信國際實驗教育機構的成功經驗，中信高中將在萬坪森林校園中提供大臺北地區學生與家長K-12國際學校新選擇。113學年招生相關資訊可至官方網站查詢，或致電招生專線(02)2212-5914黃昱惟主任。

中信高中官方網站：ia.ctbc.edu.tw/

中信高中辦理招生說明會，已有超過120名家長前往了解學校教學方針。 圖／中信高中 提供