兒童戲曲全台巡演起跑 李遠：當部長最快樂一天

傳藝演員精彩演出與孩子笑聲交織，2024兒童戲曲巡演活動「請囡仔來看戲」起跑，邀請27組表演團隊深入台灣各地，讓傳藝扎根接軌新生代，文化部長李遠笑說，今天是他當部長最快樂的一天。

今天這場「專屬且為兒童而做」的記者會，特別開放親子觀眾一起參加，由台中聲五洲掌中劇團長王英峻以「人偶互動」形式擔任主持人，並安排台北木偶劇團、風神寶寶兒童劇團及唐美雲歌仔戲團等參演團隊接力，邀孩子們上台共演，在歡樂氛圍中為計畫拉開序幕。

教育部師資培育及藝術教育司長武曉霞、風神寶寶兒童劇團創辦人陳勝福、唐美雲歌仔戲團長唐美雲等人，也出席現場共襄盛舉。

文化部長李遠致詞表示，今天是他當部長最快樂的一天，沒當部長前，他就是帶著紙風車劇團上山下海到偏鄉各處演出，若不當部長，他最想當兒童繪本作家。青少年文化扎根計畫是他來文化部最想做的事情，並透露正規劃繪本作家培養計畫，預計給予30名作家1年基本生活費，好好畫出30本繪本。

李遠也感動看見每個傳藝團隊都重新為小朋友設計劇目、對白，他們從孩子笑聲中得到回饋，同時藉此機會走進校園、走出戶外，讓家長習慣帶小朋友欣賞傳統戲曲之美，認識傳統文化，培養新一代戲迷。

文化部指出，國立傳統藝術中心今年推出的「傳藝Go Young校園巡演」暨「兒童歌仔戲－親子劇場匯演」2項計畫，以「走進校園巡演」、「跨出戶外匯演」雙軌並行策略，創造學童觀賞傳統戲曲機會，同時也從創、製、演一系列形塑兒童戲曲生態圈，培養更多新世代藝文人口，2項計畫預計吸引全台各地超過4萬名學童及親子觀眾欣賞。

傳藝中心主任陳悅宜補充，今年「傳藝Go Young校園巡演」計畫延續去年執行成效，與教育部共同合辦，共計補助22組演藝團隊進入國小校園巡演，類型從歌仔戲、布袋戲、皮影戲、傀儡戲、說唱、原住民古謠、客家歌謠等皆有，參與學校數達220所，包含至少70所偏遠地區學校，藉此從小培養傳統戲曲欣賞人口，即日起至11月陸續展開。

而今年首度舉辦的「兒童歌仔戲－親子劇場匯演」計畫，將與桃園市、彰化縣、雲林縣、台南市、屏東縣、台東縣等6縣巿政府合作，提供專為孩童設計、適合闔家觀賞的歌仔戲劇目，8月至11月舉行7場次戶外公演。