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動畫新秀孵育計畫 21名學生脫穎而出

中央社／ 台北10日電
第2屆「動畫新秀孵育計畫」始業式8日在台灣當代文化實驗場（C-LAB）動畫創作者基地啟動，共有來自8組團隊的21名學生獲選。 圖／台灣當代文化實驗場提供（中央社）
第2屆「動畫新秀孵育計畫」始業式8日在台灣當代文化實驗場（C-LAB）動畫創作者基地啟動，共有來自8組團隊的21名學生獲選。 圖／台灣當代文化實驗場提供（中央社）

培育台灣動畫創作者新生代，動畫特效協會主辦「動畫新秀孵育計畫」，共有來自8組團隊的21名學生獲選，將分別進入動畫公司實習或接受業師指導，與業界接軌。

台灣當代文化實驗場（C-LAB）今天發布新聞稿表示，第2屆動畫新秀孵育計畫共收到30件申請案，經過線上初審，入選團隊可先進入提案工作坊培訓，在複審前學習提案技巧，再進入第二階段的複選提案，最終由8組團隊獲選。

第2屆「動畫新秀孵育計畫」始業式8日在台灣當代文化實驗場（C-LAB）動畫創作者基地啟動。C-LAB執行長謝翠玉出席致詞表示，期許新秀孵育計畫能扮演連結學校養成與業界實戰需求間的橋梁，更期待計畫孵出豐盛的原創IP，並能夠永續發展。

獲選8組學生團隊以動畫、數位媒體、設計相關科系為主，大部分為大學4年級或應屆畢業生，獲選的提案作品分別為「鰅」、「水滴之舞」、YOBATTLE!、Break Clown、Life Goes On、「百花聯絡簿」、「成為大人的方法」、The Sandman Interlude。

8組團隊中，有2組將進入動畫公司實習；2組由協會與基地認養，進入協會指定公司接受輔導；其餘4組將進駐動畫創作者基地，在孵育辦公室接受業師指導。孵育期程為期5個月，畢業時需達到商業提案的標準，產出提案企畫書、文字開發劇本、Pitch Bible及1分鐘樣片。

為輔導各組團隊，由動畫特效協會秘書長邱世萍擔任總監製，參與公司包括冉色斯動畫、鈺昇動畫、采億動畫、連想創意等，並邀請煙囪動畫導演王登鈺、資深編劇魏嘉宏、連想創意導演連俊傑、乾坤一擊導演黃瀛洲、勾勾動畫導演李涌瑞、木下曰本導演廖玳佑、好動動畫總製片洪梓喬、艾可動畫導演張吾青、資深3D動畫師林士煌等業師擔任導師。（編輯：李淑華）

創作者 動畫 團隊

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