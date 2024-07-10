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暌違6年復辦 全國童軍大露營走馬瀨農場登場

中央社／ 台南10日電
第12次全國童軍大露營10日起在台南走馬瀨農場登場行，走馬瀨農場9日公布場地整備結果，駁斥外界指稱有營地泥濘等狀況。 圖／走馬瀨農場提供（中央社）
第12次全國童軍大露營10日起在台南走馬瀨農場登場行，走馬瀨農場9日公布場地整備結果，駁斥外界指稱有營地泥濘等狀況。 圖／走馬瀨農場提供（中央社）

第12次全國童軍露營今天起至16日在台南知名景點走馬瀨農場舉行，有來自18個國家約8000人參加，參加團體下午陸續報到並開始紮營，開幕典禮定明晚舉行。

走馬瀨農場場長顏向照告訴中央社記者，全國童軍大露營第3次選擇在走馬瀨農場舉行，參與團體下午陸續報到，進入分配營地開始紮營；場地整備已在5日就完成最後體檢，提供最完善環境，場方人員也會加強巡查，協助處理突發狀況。

顏向照表示，活動由台南市長黃偉哲擔任營地建設委員會主委，各單位積極配合順利促成活動。依主辦單位中華民國童軍總會規劃，這次有來自18個國、8000多名童軍參加，開幕典禮預定於明晚舉行。

台南市政府教育局資料，全國童軍大露營於2018年辦理後，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響停辦，直到今年選擇於台南復辦，加上適逢「台南400」活動別具意義。希望藉由這次大露營活動，將在地豐富文化與歷史分享給來自各地參與者，深化對台南的認識與體會。

教育局指出，全國童軍大露營設計10大主題活動模組，包括「地球發展村」、「生命教育中心」、「領導力發展中心」、「探索教育中心」、「童軍魔法學院」、「科技城」、「宗教村」、「四海文化村」、「特別活動中心」及「參觀旅行中心」。

童軍 露營

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