參與活動可賺好學幣兌獎 竹市新推積點智慧通學習更多元

新竹市校園智慧通App推出全新「積點智慧通」服務，學生只要參與市府或學校各種活動，就能賺取點數，得到「新竹好學幣」，可透過直接兌換、競標和抽獎3種模式，換取教育處或老師們準備的小禮物，或班級的特別獎勵。

竹市教育處表示，積點智慧通讓老師更自由地設計屬於自己班級的積點獎勵活動，每位老師都可以根據班級特色和學生需求，快速啟動獎勵計畫，享受更大的自主權，學習過程也變得更加生動和有趣，讓學習變得更加趣味化、客製化與個性化。

載熙國小老師李珣琦在數學段考複習中，以此鼓勵學生解決數學運算問題。每解答一個問題，學生就能獲得好學幣，好學幣不僅認可孩子的理解力和努力，還能在學期末兌換獎品或額外的班級獎勵肯定，顯著提升孩子高效參與度。

青草湖國小老師黃郁哲運用不定期舉辦的兌獎活動，讓學生對每次的學習和目標達成都充滿動力與熱情。未來「積點智慧通」更可提供家長查看孩子的積分好學幣累積和獎勵兌換記錄，了解學習狀況和活動參與情形。增強家長對孩子學習的了解，也有助家長適當引導和激勵。