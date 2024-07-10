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美感教育融合海洋議題 發揚台灣海島特性

中央社／ 台北10日電

教育部推動跨領域美感教育卓越領航計畫，113年度有52件特色課程結合海洋議題，例如使用漂流廢棄物創作、體驗魚乾製作過程等，發揚台灣的海島獨特性，也增加學生的在地認同。

教育部今天發布新聞稿，介紹國小的跨域美感特色課程。台東縣大武國小結合音樂、視覺藝術，利用渲染技巧繪製海景漸層畫，並教導攝影技巧，一同製作歌詠大海的影片。

連江縣東莒國小以撿拾海洋廢棄物取得的魚線、回收紙板和光碟作為編織模板，運用數學規律及圓周概念，設計與學習對應的編織技巧，將海廢製成杯墊、椅墊與燈具等藝術品。

澎湖縣風櫃國小師生走入社區，了解當地經濟魚獲產業知識，學習魚種類別、捕撈季節、魚乾製作過程，並用保特瓶製作燈飾，增加孩童對土地的認同感及凝聚力。

教育部期盼結合海洋文化、海洋資源教育主題，融入多元體驗與跨域美學創作課程，讓學生透過美感覺察與感知，培養對美感的敏銳度，也體悟珍愛海洋的重要性。

廢棄物 教育部 澎湖縣

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