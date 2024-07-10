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不滿申訴制度 教保員號召抗議

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導
不滿公幼教保員制度設計不良，全國幼教產業工會表示，將於八月三日下午至教育部門口集結抗議。示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
不滿公幼教保員制度設計不良，全國幼教產業工會表示，將於八月三日下午至教育部門口集結抗議。示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

不滿公幼教保員制度設計不良，工作包山包海，申訴制度也未完全，全國幼教產業工會表示，將於八月三日下午至教育部門口集結抗議，要求教育部應兌現承諾，建立公幼教保員申訴管道，另也應建立考核申訴救濟制度，拒絕卅分鐘免費加班等。

全國幼教產業工會表示，公幼教保員制度設計不良，缺少申訴制度，只要被學校懲處，再申訴一樣由原校原考核小組承辦，一樣維持原判。

全國幼教產業工會表示，八月三日下午二時，將到教育部門口集合遊行抗議。教育部則說，公立幼兒園契約進用教保員為依勞動基準法進用，與公立幼兒園教師依教師法進用的法規依據有別，其待遇、福利及權益等相關事項，依各該法令規定辦理，將持續聽取意見妥善研議。

公幼 幼教 教育部

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