聽新聞
test
0:00 / 0:00
不滿申訴制度 教保員號召抗議
不滿公幼教保員制度設計不良，工作包山包海，申訴制度也未完全，全國幼教產業工會表示，將於八月三日下午至教育部門口集結抗議，要求教育部應兌現承諾，建立公幼教保員申訴管道，另也應建立考核申訴救濟制度，拒絕卅分鐘免費加班等。
全國幼教產業工會表示，公幼教保員制度設計不良，缺少申訴制度，只要被學校懲處，再申訴一樣由原校原考核小組承辦，一樣維持原判。
全國幼教產業工會表示，八月三日下午二時，將到教育部門口集合遊行抗議。教育部則說，公立幼兒園契約進用教保員為依勞動基準法進用，與公立幼兒園教師依教師法進用的法規依據有別，其待遇、福利及權益等相關事項，依各該法令規定辦理，將持續聽取意見妥善研議。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言