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12屆全國童軍大露營將在台南走馬瀨舉行 童軍總會：準備就緒
中華民國童軍總會7月10日在台南走馬瀨農場舉行第12屆全國大露營，中華民國童軍總會秘書長蘇德祥表示，由於台灣南部氣溫炎熱，午後雷陣雨，已與國內帳篷會展公司合作搭設近400頂各式尺寸帳篷，這些設施都能提供防護與避雨的功能，同時也在營地鋪設2300塊棧板，避免泥濘影響活動空間。
這次全國大露營在台南走馬瀨舉行，由於最近台灣天氣炎熱，午後經常出現雷陣雨，為了避免營地各項活動受到天候影響，蘇德祥說，這次大露營有許多創新與突破，為了避免高溫與雷陣雨影響活動，已經與國內最專業的帳篷會展公司合作，搭設近400頂各式尺寸帳篷，總鋪蓋面積預計超過1.6公頃，無論是面對熱浪還是大雨，這些設施都能提供有效的防護與避雨功能，同時在營地鋪設2300塊木棧板，預防泥濘影響活動。
他說，這次大露營召集各個縣市童軍會，及來自全台各地童軍夥伴，組成許多功能組別，各自負責不同工作，各單位工作夥伴早已準備就緒。
為了這次大露營，從今年6月開始，已有相關人員陸續進駐營地，展開各項準備工作，營地設施及場地整理，全營地除草防蟲、噴藥防治登革熱、環境清潔和帳篷分配規畫等。
有關醫療量能方面，醫師、護理師和等級最高的EMT將進駐營地，大露營共設有一處醫療站和三處救護站，在五個分營區配置醫護股，與台南市政府商借50輛T-Bike，供各大救護站及分營區使用，醫護及各式照護人力充沛。營區以塑膠棧板設置補給站，確保童軍有充足的飲用水，降低人員中暑的機率。
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