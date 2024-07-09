快訊

大力推門、破壞窗戶...這些綠委被拍到強行進會議室 藍營怒轟「民主倒退」

新竹升學太激烈「5A都上不了第一志願」 家長炸鍋：寧願轉學籍到雙北

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉縣免試入學結果出爐 1658名應屆畢業生錄取率99.75%

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣今年有1658名應屆畢業生申請免試入學，共有1654人錄取，錄取率99.75%。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣今年有1658名應屆畢業生申請免試入學，共有1654人錄取，錄取率99.75%。圖／嘉義縣政府提供

嘉義免試入學結果今天出爐，免試入學分發結果公告在嘉義區高級中等學校免試入學入口網站，錄取率達99.75%，1658名應屆畢業生報名免試入學，共有1654人錄取，4人因選填志願數不足致未獲錄取，各招生學校也同步在學校網頁公告錄取名單。

教育處表示，今年度嘉義區共有38所招生學校(含共同就學區)，合計128科組，額滿科組達45個，占總數35%。嘉義縣1658名應屆畢業生報名免試入學，共有1654人錄取，4人因選填志願數不足致未獲錄取，錄取率達99.75 %。外加名額完成分發共24人，包含原住民12人，身障生12人，錄取比率100%。

嘉義縣政府教育處長李美華提醒，錄取學生應在7月11日早上9至11點依學校規定辦理報到手續，已完成報到學生如欲放棄錄取資格，應在7月15日下午2點前向錄取學校聲明放棄，否則將不能再參加後續其他升學管道，若對分發結果有疑義可在7月10日下午4點前向主辦學校國立華南高商申請複查。

未獲錄取的學生或放棄錄取資格的學生，可至「特色招生專業群科甄選入學網站」查詢辦理學校名單、招生名額等訊息。7月30日起可至「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」查閱續招學校資訊。

教育處表示，為協助嘉義縣學生適性入學，將在7月19日及31日於竹崎高中及永慶高中舉辦「職業達人來開講」，邀請聯合報影音中心數位製作人與儲盈科技股份有限公司技術長分享經驗，讓學生及家長能更了解不同職業所需知識與技能。

嘉義縣今年有1658名應屆畢業生申請免試入學，共有1654人錄取，錄取率99.75%。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣今年有1658名應屆畢業生申請免試入學，共有1654人錄取，錄取率99.75%。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣今年有1658名應屆畢業生申請免試入學，共有1654人錄取，錄取率99.75%。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣今年有1658名應屆畢業生申請免試入學，共有1654人錄取，錄取率99.75%。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣今年有1658名應屆畢業生申請免試入學，共有1654人錄取，錄取率99.75%。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣今年有1658名應屆畢業生申請免試入學，共有1654人錄取，錄取率99.75%。圖／嘉義縣政府提供

免試入學 嘉義 填志願 教育部

延伸閱讀

免試入學放榜 高雄明星私校「分數無大變動」招生增加

台東區高中職免試入學放榜 有缺額將續招

高中職免試入學放榜！讀高中意願大增 專家：過去當紅學群成弱勢

高中職免試入學放榜 竹苗區第一志願錄取率48.41%

相關新聞

不只談愛情...訴說自由嚮往 「羅密歐與茱麗葉」台北、高雄8月上演

看最不一樣的羅密歐與茱麗葉！莎翁名作《羅密歐與茱麗葉》歷年全球各種版本無數，當代鬼才編舞家馬修．伯恩的版本堪稱最大破大立...

嘉縣免試入學結果出爐 1658名應屆畢業生錄取率99.75%

嘉義縣免試入學結果今天出爐，免試入學分發結果公告在嘉義區高級中等學校免試入學入口網站，錄取率達99.75%，1658名應...

學輔法部分條文待協商 國教盟：輔導主任應外加

立法院教育及文化委員會8日初審完成「學生輔導法」修正草案，但輔導教師及輔導人員員額編制等條文未達共識。國教行動聯盟今天呼...

要求教保無歧視 全國教保員8月3日教育部前集會抗議

全國幼教產業工會舉辦「教保反歧視，83向前行」，8月3日下午將至教育部門口集結抗議遊行，訴求「教育部應兌現承諾，建立公幼...

全國科展第三名為何進不了數理資優班？家長提告 鑑定採認原則曝光

勇奪全國科展第三名，就能直接進數理資優班？一名女學生拿全國科展得獎作品，報名中山女高數理資優班，卻被審議不予通過，甚至要女學生重新考性向測驗，證明自己對數理有興趣，家長無法接受打官司替女兒爭取權益，鑑定採認原則也跟著曝光，看看法院判決怎麼說。

學生輔導諮商 不需家長同意

由於教學現場反映，許多家長不理解孩子的需求，不願讓孩子接受心理輔導，立委在教育及文化委員會中初審通過，為符合兒少最佳利益...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。