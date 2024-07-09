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嘉縣免試入學結果出爐 1658名應屆畢業生錄取率99.75%
嘉義縣免試入學結果今天出爐，免試入學分發結果公告在嘉義區高級中等學校免試入學入口網站，錄取率達99.75%，1658名應屆畢業生報名免試入學，共有1654人錄取，4人因選填志願數不足致未獲錄取，各招生學校也同步在學校網頁公告錄取名單。
教育處表示，今年度嘉義區共有38所招生學校(含共同就學區)，合計128科組，額滿科組達45個，占總數35%。嘉義縣1658名應屆畢業生報名免試入學，共有1654人錄取，4人因選填志願數不足致未獲錄取，錄取率達99.75 %。外加名額完成分發共24人，包含原住民12人，身障生12人，錄取比率100%。
嘉義縣政府教育處長李美華提醒，錄取學生應在7月11日早上9至11點依學校規定辦理報到手續，已完成報到學生如欲放棄錄取資格，應在7月15日下午2點前向錄取學校聲明放棄，否則將不能再參加後續其他升學管道，若對分發結果有疑義可在7月10日下午4點前向主辦學校國立華南高商申請複查。
未獲錄取的學生或放棄錄取資格的學生，可至「特色招生專業群科甄選入學網站」查詢辦理學校名單、招生名額等訊息。7月30日起可至「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」查閱續招學校資訊。
教育處表示，為協助嘉義縣學生適性入學，將在7月19日及31日於竹崎高中及永慶高中舉辦「職業達人來開講」，邀請聯合報影音中心數位製作人與儲盈科技股份有限公司技術長分享經驗，讓學生及家長能更了解不同職業所需知識與技能。
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