嘉縣免試入學結果出爐 1658名應屆畢業生錄取率99.75%

嘉義縣免試入學結果今天出爐，免試入學分發結果公告在嘉義區高級中等學校免試入學入口網站，錄取率達99.75%，1658名應屆畢業生報名免試入學，共有1654人錄取，4人因選填志願數不足致未獲錄取，各招生學校也同步在學校網頁公告錄取名單。

教育處表示，今年度嘉義區共有38所招生學校(含共同就學區)，合計128科組，額滿科組達45個，占總數35%。嘉義縣1658名應屆畢業生報名免試入學，共有1654人錄取，4人因選填志願數不足致未獲錄取，錄取率達99.75 %。外加名額完成分發共24人，包含原住民12人，身障生12人，錄取比率100%。

嘉義縣政府教育處長李美華提醒，錄取學生應在7月11日早上9至11點依學校規定辦理報到手續，已完成報到學生如欲放棄錄取資格，應在7月15日下午2點前向錄取學校聲明放棄，否則將不能再參加後續其他升學管道，若對分發結果有疑義可在7月10日下午4點前向主辦學校國立華南高商申請複查。

未獲錄取的學生或放棄錄取資格的學生，可至「特色招生專業群科甄選入學網站」查詢辦理學校名單、招生名額等訊息。7月30日起可至「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」查閱續招學校資訊。