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導演曾道雄聲援國表藝 「若沒文化台灣是二等國家」

中央社／ 台北9日電
歌劇導演曾道雄。圖／聯合報系資料照片
歌劇導演曾道雄。圖／聯合報系資料照片

國家文藝獎得主、85歲歌劇導演曾道雄今天為自己原創舞劇「台灣奇岩物語」舉行記者會，記者會上他先聲援國家表演藝術中心預算，「經濟很驕傲，但是沒有文化，台灣還是二等國家。」

曾道雄今天表示，他為了這齣舞劇籌措預算，尋求台北國家兩廳院協助，「我一見到藝術總監劉怡汝，她就跟我哭窮，說預算被刪很多，但她還是很努力幫助我們。」

曾道雄要向政府呼籲，雖然藝術是少眾，是金字塔頂尖，「頂尖也不能沒東西，政府可以省錢，但請不要刪國家表演藝術中心預算。」

曾道雄是國內知名藝術家，集演出、指揮、導演、編劇、作曲、製作等歌劇藝術於一身，至今85歲高齡仍持續創作，可說是國內表演藝術界的巨人。

曾道雄於2011年獲得國家文藝獎，在贈獎典禮上，時任總統馬英九要致贈得獎者建國百年紀念筆的禮物時，曾道雄不願上台接受；馬英九趨前要和曾道雄握手，曾道雄只有「拱手」表示禮貌，連手都沒有握。

曾道雄表示，現在的文化部長李遠是老朋友，「他超越黨派，不接受關說，但我現在想公開向他關說。」曾道雄說，國表藝包括台北國家兩廳院、台中國家歌劇院、高雄衛武營國家藝術文化中心到NSO國家交響樂團，都是國家精緻藝術的呈現，「請不要刪除預算。」

曾道雄誠懇呼籲，無論是哪一黨執政，一定要把文化做好。

兩廳院 台北表演藝術中心

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