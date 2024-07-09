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113年高普考落幕 考選部：初估錄取率12.51%

中央社／ 台北9日電

考選部今天表示，113年高普考總計報考人數6萬6702人，經試務處統計，最後一節到考人數4萬6863人，到考率高考三級67.87%、普考73.14%，以目前公告需用名額5863名，初估錄取率12.51%。

考選部透過新聞稿表示，民國113年公務人員高等考試三級考試暨普通考試，7月5日到9日在台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門、馬祖等16考區縣市政府協助下，順利舉行竣事。

考選部指出，高普考總計報考人數6萬6702人，其中高等考試三級考試3萬6460人、普通考試3萬242人，經試務處統計，最後一節到考人數4萬6863人，含高考三級2萬4745人、普考2萬2118人，高考三級到考率為67.87%、普考為73.14%。以目前公告需用名額5863名，初估錄取率12.51%。

考選部說明，考普考設置157個考試類科，501科考試科目，合計5天考試共洽借71所試區學校，設置2286間試場，感謝縣市政府機關及學校協助辦理試務工作，以及警政、交通、電力、醫療等單位支援，整體考試秩序良好。

考選部提到，為使考選策略持續朝「專業知能核心化、擇才條件友善化」目標精進，從113年起高考三級考試計87類科的專業科目調整為4科、13類科調整為5科，普通考試計66類科的專業科目調整為3科。

考選部解釋，高考三級僑務行政、國際文教行政及高普考航空駕駛類科增列第二試口試、高考三級客家事務行政類科口試占比提高到20%，相關修正內容可詳閱考試規則。

考選部強調，高普考透過調整應試科目及考試方式，不僅減輕應考人準備筆試負擔，更能強化選才效能，以滿足用人機關需要，歡迎有志報考者及早準備，以利應試。

高普考 高考

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