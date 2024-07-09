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美感教育發現台灣色彩 7千餘學生彩繪小感動龍

中央社／ 台北9日電

教育部和學學文創合作的「台灣美感教育啟蒙計畫」，今年度邀請7000多名國中小學生，找尋家鄉專屬的文化色彩，進而彩繪「小感動龍」陶坯，形成一件件獨一而二的作品。

「藝起來學學-台灣美感教育啟蒙計畫」成果發表會今天在台北舉行，112學年度共有102校超過7000名學生參與。

參與計畫的台中市東勢國小校長林方鈴表示，921地震後當地人口外移，學校藉由這次計畫，帶領孩子找出「檜木褐」、「柿子橙」、「麵條白」、「赤腹松鼠灰」、「黑翅螢綠」等在地色彩，並藉由彩繪點燃孩子們對家鄉的情感。

林方鈴表示，有學生跟她分享，看著物流宅配載著一箱箱「小感動龍」陶坯到學校，讓他們深感「被祝福」，未來長大有能力，也要把這種祝福感傳給他人，可見這不只是一個課程，而是生命經驗的傳承。

台東縣初來國小鄭姓學生分享，他原本是個不太喜歡畫畫的人，但在次彩繪陶坯的過程中，不僅對畫畫產生的興趣，也感受到畫畫是一件需要細心和耐心的事情。他的「小感動龍」運用了水蜜桃的粉色，以及布農族傳統服飾的藍色，身體上畫了許多菱形，則是象徵布農族的百步蛇圖騰。

學學文創創辦人徐莉玲表示，日本有8000個色彩研究機構，台灣則相對匱乏。她創立學學的初衷，就是希望推動文化色彩研究，發掘地方色彩和主題，成為孩子們創作的靈感，並進一步培養對文化與美學的敏銳度。

布農族 彩繪 文創

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