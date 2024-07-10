中國科技大學：智慧、人文、數位、永續的卓越辦學績效

中國科技大學陳振遠校長致力打造智慧人文、數位永續的校園。 圖／中國科大 提供

中國科技大學（China University of Technology，簡稱CUTe）以其創新的教育模式、卓越的教學品質以及積極推動智慧、人文、數位、永續的校園理念，成為台灣技職教育界的一顆耀眼明星。在陳振遠校長的卓越領導下，學校持續取得輝煌成就，展現了優質的辦學績效。

培育人才獲獎無數

近年來中國科大在輔導學生參加各種國內外競賽方面表現卓越，成果豐碩。透過完善的指導策略和經費資源支持，學生在各類競賽中屢獲佳績，例如地震工程模型製作校際競賽獲得抗震獎、Taiwan Top Star 台灣金星設計獎獲得特優、全國技專校院電腦動畫競賽多項大獎、教育部全國實務專題競賽第一、二名，甚至包辦全國大專校院大數據競賽-金象盃前三名，向全國展示了卓越的實力和創新能力。這些獎項不僅是對個人能力的肯定，更是對學校整體辦學績效的認可。

中國科大陳振遠校長及台灣永續能源研究基金會簡又新董事長，共同簽署「大學永續發展倡議」，攜手致力於永續發展目標邁進。 圖／中國科大 提供

菁英培育邁向國際

除了屢次獲得國內大型競賽獎項之外，中國科技大學的教師們也致力於輔導學生參加國際競賽，協助學生走向國際、打開眼界，例如紐約藝術指導協會設計競賽Young Ones ADC 1銅獎及8優異獎的卓越表現，榮獲全亞洲設計院校排名第一，全球排名也從去年第18名躍升到第14名！德國紅點設計大獎連年獲得佳績、加拿大應用藝術學生獎、美國傳達藝術年度設計卓越獎、法國NOVUM DESIGN AWARD金獎、西班牙馬德里國際獨立影展大獎，近幾年就獲得了超過160座的國際大獎，多位畢業生在踏出校園前即獲得了多項殊榮，這些成就將大大增強他們在就業市場上的自信。

接住每個孩子、打造每塊璞玉

值得一提的是，這些獲獎的同學在高中職階段並不特別突出，但中國科技大學的老師們憑藉著職人精神，能夠發掘每一位學生的潛力，並引導他們充分發揮其才華。不僅僅在輔導競賽方面連創佳績，近二年也取得多個國科會大專學生研究計畫，這些項目涵蓋多個領域，例如VR、IoT的應用、管理技術分析、資安相關議題等；也鼓勵學生透過USR(大學社會責任)計畫投入地方創生，充分體現了學校在創新創意方面的實力。這些成就不僅提升了學校的辦學品牌知名度，也為學生提供了更多的職前準備與就業機會。

中國科技大學榮獲2024紐約藝術指導協會年度獎「ADC優異獎」列居全亞洲設計院校排名第一。 圖／中國科大 提供

未來展望：人才培育2.0

中國科技大學針對即將入學的大一新生推出「百大菁英培育計畫」。此計畫根據不同學系設立學科分數標準或技藝競賽獲獎條件，選拔出菁英學生。這些菁英學生除了一般課程外，還可以優先選修永續管理、領導統御、溝通表達等專屬課程。透過跨領域學習，開拓學生的創意思維，培養同理心品格，並提供完整的職涯規劃，協助學生成為企業的中堅力量。

中國科技大學的卓越辦學績效和不斷創新的精神，不僅獲得了社會各界的廣泛認可，也為學校的長遠發展奠定了堅實基礎。展望未來，中國科技大學將繼續秉持「智慧、人文、數位、永續」的辦學理念，為學生提供更優質的教育資源和更多元的發展機會。