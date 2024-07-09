國中會考放榜 板橋高中錄取門檻28.8比去年高

113國中會考免試入學今放榜，新北市學生錄取率達99.2%。板橋高中賴春錦說，今年入學門檻比去年高0.2分，甚至有2位來自新北的國中生，放棄建中以35.6、35.8分錄取。至於北市今年高中職減招，是否讓新北學校受惠，賴認為感受不深，認為主要還是受少子化影響。

新北教育局說，基北區免試入學與特招考試分發今放榜，總報名3萬1391人，新北報名學生為1萬7088人，其中免試入學共錄取1萬6958人，錄取率達99.2%。由於免試入學分發比序採總積分108方案，選填前5志願即獲錄取者達98.7%，未獲錄取者僅226人，主因是選填志願過少。

板橋高中賴春錦說，當初落點分析25分時覺得不太可能，因為過去以往成績都在28分左右，今年甚至比去年高0.2分，男生錄取最低門檻28.8分還要比序，代表28.8不一定能錄取，今年錄取學生大多集中在30分以上，有2人最高35.6、35.8分，分別來自錦和高中國中部、板橋中山國中。

中山國中指出，倪濬豪平時表現優異，自我要求也高，雖然沒有補習會考仍考35.8高分，上建中絕對沒問題。不過孩子與家長認為就近入學念板中，剩下通勤時間，且未來還有繁星上頂大；錦和高中則指出，林瑛儷平時上課用心聽講、下課自主複習，國七國八成績一直穩定在班上前三名，選填志願時以板中為第一志願，是考量學校離家近，可省下交通時間。

畢業於丹鳳高中國中部官聖偉分發進入丹鳳高中就讀，會考數學滿級分，曾參加學校高中數理實驗班的課程成果發表會，對實驗班獨有專題課程深感興趣，考量跨區就讀佔用許多通勤時間，不如省下通勤時間留在丹鳳高中，多參與實驗活動和科展競賽，累積成果，盼三年後透過繁星進入頂尖大學。

畢業於南山高中國中部周聿暄在今年會考獲得4科滿級分，總成績達第一志願錄取標準，但仍決定繼續留在南山高中就讀，周說，校內中師及外師的教學內容使他英語程度大幅提升。

教育局表示，各校錄取名單7月9日上午11點公告在各招生學校網頁及校門口外，學生可自行至基北區高級中等學校免試入學委員會網站查詢，不另行寄發錄取結果通知單；另，委員會也提供基北區各國中應屆畢業生錄取學校名單，請基北區國中應屆畢業生向原畢業國中詢問錄取學校。

若學生及家長對錄取結果有疑義，請於7月10日上午8點至中午12點前，填錄取結果複查申請書，至新北市立淡水高級商工職業學校申請複查，並繳交複查手續費50元，恕不受理郵寄或電話申請，逾期也不再受理。

另外，經免試入學分發錄取者，7月11日上午11點前完成報到，逾期未報到者，視同放棄錄取資格。而高中職得於7月底辦理免試入學續招作業，提醒參加基北區免試入學未獲錄取、未報到或報到後放棄錄取資格者，均得報名參加。