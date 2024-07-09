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學輔法部分條文待協商 國教盟：輔導主任應外加

中央社／ 台北9日電
圖為立法院教育及文化委員會7日審查「學生輔導法部分條文修正草案」。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
圖為立法院教育及文化委員會7日審查「學生輔導法部分條文修正草案」。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

立法院教育及文化委員會8日初審完成「學生輔導法」修正草案，但輔導教師及輔導人員員額編制等條文未達共識。國教行動聯盟今天呼籲，高中輔導主任應外加，以補足人力需求。

立法院教育及文化委員會初審通過「學生輔導法」多項修正條文，但包括學生輔導諮商中心是否法制化、輔導教師及輔導人員員額編制等關鍵條文，因未達共識，保留11日黨團協商。

國教行動聯盟今天發布新聞稿，肯定目前修法方向符合期待，有助於防制校園霸凌，提升心理健康，尤其是提高國小、國中輔導教師編制，相當大程度回應了學校的求。

不過國教盟仍提出4項建議，包括應於相關子法，明訂心理諮商可不經家長同意的情形，在符合兒少最佳利益的同時，也避免引起家長疑慮。

國教盟也指出，這次修法沒有增加高中輔導教師編制，應將輔導主任從專任教師兼任改為「外加」。因為教師一旦兼任輔導主任，往往以行政業務為主，難以同時負責學生輔導工作，尤其是小校本來就人力不足，輔導主任更應該外加，以補足輔導人力。

國教盟並提到，目前學校輔導人力案量過大，工作負擔沉重，出現難以久任和流動大等情形，建議修法時提高薪資待遇和升遷管道，提高留任意願。

國教盟呼籲應以行政罰方式強制偏差行為學生的家長，參加親職教育講習或課予罰款。並應推動「有薪親職假」，每1名在學子女1年給予8小時，讓家長出席學校親職講座等活動，與導師溝通孩子狀況。

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