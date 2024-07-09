要求教保無歧視 全國教保員8月3日教育部前集會抗議

全國幼教產業工會舉辦「教保反歧視，83向前行」，8月3日下午將至教育部門口集結抗議遊行，訴求「教育部應兌現承諾，建立公幼教保員申訴管道」，要求考核申訴救濟制度、福利比照、拒絕30分鐘免費加班等，讓制度面更完善。

全國幼教產業工會表示，多年來公幼教保員由於制度設計不良，工作契約中的一句「上級交辦工作」就能包山包海，什麼都要做，樣樣都是可能懲處的理由。就像過去教師申訴制度尚未健全時，國中小教師在威權體制下，也曾被政府機關以莫須有的罪名懲處，當有了申訴制度後，才給教師一個專業教學的空間。

全國幼教產業工會表示，公幼教保員如今就身在同樣的工作環境中，許多曾參與當年抗爭的教師們也都能感同身受，教保員的確缺少申訴制度。不少教保員陳情，不管是什麼理由，只要被學校懲處，再申訴一樣由原校的原考核小組承辦，一樣維持原判駁回，就這樣一直惡性輪迴，沒有止境也沒有道理可言。

全國幼教產業工會表示，8月3日下午2點到4點，將到教育部門口集合遊行抗議，邀集教保員排除萬難參加。

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