國中小專輔師增編 條文送協商

立法院教育及文化委員會昨逐條審查「學生輔導法」草案，討論焦點為專輔人力的員額編制。教委會對專輔教師設置標準達成共識，未來將以國小廿班、國高中十二班以下，設置一名專輔教師；但有立委提出，兼任行政時應補足應聘員額，因此該條最後保留送協商。至於心理師、社工師等專輔人力部分，因人力編制未達共識而保留。

學生輔導法中，有關輔導員額編制的第十、十一條，是昨日教文委逐條審查討論的重點。第十條規範高中以下學校專輔教師的員額編制，原法條訂定國小廿四班以下一人、國中十五班一人、高中十二班一人，行政院版草案為國小廿班以下一人、國、高中均十二班一人。

因教委會對員額編制的標準有共識，院版人力標準原本將在委員會通過，不過立委范雲提出在法條中增訂「兼任行政時，應補足應聘員額」，避免行政工作影響輔導量能。國教署表示，若需增加員額，就會衝擊員額規範，希望能透過子法補助代理、代課經費，經召委柯志恩裁示後，該法條保留送協商。

第十一條則規範高中以下學校心理師、社工師等專業輔導人員的員額。原條文規定，如果高中以下學校班級數達五十五班，應置專輔人員一人；其餘學校廿校以下置一人；行政院版改為廿校一人、另增訂以四千五百至五千人為基數。

教育部學特司長吳林輝指出，取消五十五班的規定是考量少子化逐年減班的衝擊。按現行第十一條標準編制，專輔人員有五八一人，服務約二三四萬名學生，比例為四千比一；若按照院版草案通過，將增加約百分之卅三，共七七三人，比例為三千比一。

不過，現場多名委員堅持專輔人力應為十五校以下置一人，吳林輝表示，由於涉及預算籌措，需要後續協商處理，柯志恩也裁示該條保留。