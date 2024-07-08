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兩岸大學生暑期研讀營 16校150人赴溫州

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
第七屆兩岸大學生「甌文創之旅」在浙江東方職業技術學院開營。取自溫州發布
第七屆兩岸大學生「甌文創之旅」在浙江東方職業技術學院開營。取自溫州發布

暑假期間，大陸持續廣邀台灣青年赴陸交流，其中，近日以「青春共築夢 兩岸創新行」為主題的第七屆兩岸大學生「甌文創之旅」在浙江東方職業技術學院開營，有來自高雄科技大學、暨南大學、台中科技大學、成功大學等16所大學師生及浙江東方職院師生代表共150多人參加。與會台生表示，將對溫州甌越文化進行了解，體驗溫州民俗文化和創業就業環境。

據溫州發布和大陸國台辦旗下「中國台灣網」，第七屆兩岸大學生「甌文創之旅」在浙江東方職業技術學院開營，該研讀營於4至7日舉辦，為期四天。

在4日的開營儀式上，浙江東方職業技術學院副校長劉玲玲說，學校將為兩岸青年學子提供一個展現自我、交流想法的平台，共同書寫兩岸青年的新篇章。

研學營期間，兩岸大學生共分成5個小組，體驗甌窯製作，探訪蒼南黃金海岸線、樂清雁蕩山，參訪溫州台商科技產業園、溫台融合發展青年創業基地等，和透過兩岸優秀青年沙龍、大學生聯誼會等活動，體驗甌越文化。

成功大學楊同學說，這是他首次來到大陸，可以增進兩岸青年學子之間的了解，學到許多書本上無法獲得的知識和經驗；暨南大學郭同學稱，他將對溫州甌越文化進行了解，感受溫州的人文風情，在研發中體驗溫州民俗文化和創業就業環境。

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