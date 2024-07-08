無私捐退休金配合企業贊助 助20名女高中生赴荷蘭學習

台灣教育行動協會主辦「台灣女高中生荷蘭培力計畫」， 將補助20名女高中生到荷蘭進行學習之旅。負責接待的旅荷成功企業人蔡宇軒出身中低收入家庭，學生時代即常參加彰化高中退休主任呂興忠辦的國際志工團、文藝活動等，對出身清寒的他影響深遠，他的母親很早就因過度勞累而過世，他希望將當年的感動傳承給年輕學子，用這樣的方式紀念母親。

去年從彰中退休的呂興忠多年來尋求企業支持帶領學生到非洲當志工、到日本等國家交流，現在更每年要捐出退休金讓學生出國當志工、及交流的活動延續下去，此次活動他捐出36萬元半年退休金、桃園全漢企業補助100萬、校友江勢源等百位彰中校友補足學生的旅費。

呂興忠笑說，人老了，不要自以為很有經驗就常站出來說教，把錢拿出來就對了，去幫助更多年輕人，而當年一起去當國際志工的學生現在有人是醫生、律師，自發性的成立台灣教育行動協會，希望能出錢出力讓學弟妹也和他們一樣有開拓視野的機會。

此次參加的學生7月12日將啟程到荷蘭，進行多個企業及學校參訪，並進行專題實做，荷蘭當地負責接待的是任職荷蘭醫材全球十大領導品牌的產品經理蔡宇軒、和在荷蘭任職跨國公司財務長的游杏娟。

呂興忠說，蔡宇軒學生時期常參加他辦的志工團等活動，後來旅居荷蘭，因母親勞累早逝，無法分享他的榮耀，他也藉此次活動希望幫到學生，更以此來紀念母親。

而旅居荷蘭的游杏娟出生彰化二林重男輕女的傳統家庭，靠著半工半讀完成大學，並出國念書，現在成為商場女強人，她此次也擔任活動榮譽導師，希望藉由自身經歷，鼓勵弱勢家庭女學生唯有拓展視野，才能為自己創造更多機會。

此次帶隊的大園國際高中呂亭詠老師即是呂興忠的女兒，學生時代就跟著父親帶學生到非洲當國際志工，從事教職十年來，更深刻體會到現今貧富差距會讓弱勢學生更弱勢，呂亭詠說，108課綱強調學生要培養獨立思考能力，但他們看到的是經濟弱勢的學生，可能因資源少、刺激少，想法就少，能力也受限，出國增廣見聞對經濟弱勢的學生更顯珍貴。

今天舉行行前說明會，參加的大園高中學生游芷妤說，希望這個活動幫助她提升平常沒辦法培養的能力，這是她人生第一次出國，非常期待去探險。