文青必去！推薦今夏5場藝文展覽 會動的畫展你看過嗎？

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

炎炎夏日，正適合看展，加上暑假開始，越來越多精彩的展覽陸續登場。提到「展覽」，你腦海中第一個浮現的會是哪種類型呢？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查「展覽」近一年的網路熱門關鍵字，觀察網友們討論度最高的展覽類型。

從關鍵字中可以看見，「藝術」、「文化」、「生活」等都是熱門的話題，顯見藝文類是大家非常關注的展覽主題。不論是畫展、裝置藝術還是沉浸式光影展覽，不同的藝術策展體驗都非常吸引人。今年夏天有哪些不能錯過的藝文展覽呢？一起來看看吧！

會動的清明上河圖

FB／翻攝自翡冷翠文創

FB／翻攝自翡冷翠文創

展覽日期：2024年6月26日（三）－2024年9月15日（日）

展覽時間：每日10:00-18:00（17:00停止售票、入場）

展覽地點：華山1949文化創意產業園區 中4B館（臺北市中正區八德路一段1號）

售票資訊：翡冷翠文創

繼「會動的文藝復興」和「印象派150週年光影藝術展」後，世界第一長卷風俗畫《清明上河圖》也將活靈活現地「動」起來，結合經典藝術和數位科技，帶領觀眾回到900年前繁華的北宋市井。展覽透過現代動畫、投影技術和AR、角色扮演、數位解謎等多元的方式，帶領參觀者「穿越」、「體驗」並「沉浸」在《清明上河圖》的盛世之中。

展覽分為「歷史長河」、「盛世風華」、「汴京12時辰」、「第一長卷」、「占卜雅集」等五大展區，分別從歷史脈絡、經濟文化、生活作息、沉浸式投影、互動展覽等各個面向帶大家了解、欣賞《清明上河圖》的細節，不只能細看動態的畫卷，也能更了解畫作中的人文風情。

從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展

FB／翻攝自奇美博物館 Chimei Museum

FB／翻攝自奇美博物館 Chimei Museum

展覽日期：2024年5月2日（四）－2024年9月1日（日）

展覽時間：每日展覽場次時段詳見官方網站

展覽地點：奇美博物館特展廳（臺南市仁德區文華路二段66號）

售票資訊：奇美博物館

被喻為「最高規格西洋畫展」的「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」可謂今年夏天絕對不能錯過的展覽，英國國家藝廊（National Gallery, London）200年來首度來台，帶來50位大師的真跡，其中包含文藝復興三傑之一的拉斐爾、荷蘭光影大師林布蘭、後印象派巨擘梵谷等知名藝術家。

精選50位大師、共52幅精彩的作品真跡，濃縮了15世紀文藝復興至後印象派時期間400年的西洋藝術史發展歷程。頂級的國際級大展來台限定展出，消息剛公開時就引發話題，門票開賣後也一度造成購票熱潮，甚至導致官方網站當機，堪稱今年的重量級大展。

波隆那世界插畫大獎展

FB／翻攝自翡冷翠文創波隆那

FB／翻攝自翡冷翠文創波隆那

展覽日期：2024年6月29日（六）－2024年9月22日（日）

展覽時間：每日09:00-18:00（17:00停止售票、入場）

展覽地點：國立臺灣科學教育館7樓西側（臺北市士林區士商路189號）

售票資訊：翡冷翠文創

有著「插畫界奧斯卡」之稱的「波隆那世界插畫大獎展」今年已經是連續第四年來臺展出，將帶來391幅插畫作品，透過異世界的想像療癒觀眾的心。創立於1967年的波隆那插畫展堪稱世界童書及繪本的指標，每年都有許多優秀的插畫家角逐，展出精彩的作品。

本屆展覽將插畫作品分為「奇幻樂園」、「夢想森林」、「星空派對」、「經典傳說」四大主題展出，在這裡可以跟著天馬行空的想像馳騁於畫作之間，用不一樣的方式看見、探索世界。展覽包含了元老及新秀畫家的作品，也能看見不同文化及議題，非常值得一看。

瞬間-穿越繪畫與攝影之旅

FB／翻攝自高雄市立美術館

展覽日期：2024年6月29日（六）－2024年11月17日（日）

展覽時間：週二至週日09:30-17:30（週一休館）

展覽地點：高雄市立美術館101-103展覽室（高雄市鼓山區美術館路80號）

售票資訊：高雄市立美術館

高雄市立美術館於今年6月迎來重磅展覽，從英國泰德現代美術館（Tate Modern）引進包含畢卡索、安迪沃荷、大衛霍克尼等35位重量級藝術家的作品，集結20世紀的知名巨匠，共展出50幅重點作品。

展覽共分為「攝影時代的繪畫」、「拉鋸」、「如畫的場景」、「凝視的詩意」、「歷史取鏡」、「融合新境」等六個展區，透過藝術家和攝影師的作品，探討繪畫與攝影間的交互關係。在攝影技術的發展帶歷程中可以看見其對繪畫的影響，同時，攝影作品中也能夠發覺借鏡繪畫的藝術思維及構圖，呈現出近百年來藝術媒材創作轉換、交融的歷程。

戰鬥之城．終

FB／翻攝自MoNTUE北師美術館

FB／翻攝自MoNTUE北師美術館

展覽日期：2024年5月4日（六）－2024年7月21日（日）

展覽時間：週二至週日10:00-18:00（週一休館）

展覽地點：北師美術館（臺北市大安區和平東路二段134號）

售票資訊：免費參觀（採預約制，詳見北師美術館）

藝術家張立人的個展「戰鬥之城．終」開展後隨即在社群上爆紅，雖然此前並非知名的大藝術家，但深耕台灣的他，透過藝術作品呈現出這塊土地的熟悉樣貌，其中超級逼真、細節考究的台灣街景模型尤其受歡迎，也讓這個展覽在網路上得到大量關注及討論。

「戰鬥之城．終」集結了模型、拍攝場景、道具、錄像裝置、漫畫、分鏡手稿、道具等張立人14年來的創作成果，分為〈臺灣之光〉、〈經濟奇蹟〉、〈福爾摩沙〉等三部曲，以貼近日常的大眾文化及表現形式，呈現不同年代的台灣樣貌。除了爆紅的城市微縮模型外，造型人偶以及仿舞臺劇的場景搭建，每一個細節都構築出大家的城市記憶。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年06月25日至2024年06月23日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『展覽』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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