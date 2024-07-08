國小專輔師20班、國中12班一人達共識 條文保留送協商

立法院教育及文化委員會今日逐條審查「學生輔導法」草案，專輔人力的員額編制是討論焦點。教委會在討論中對於專輔教師設置標準達成共識，未來將以國小20班、國高中12班以下置一名專輔教師，但因有立委提出，兼任行政時應補足應聘員額，因此該條最後保留送協商。心理師、社工師等專輔人力的部分，也因人力編制未達共識保留。

立法院教委會今日進行「學生輔導法」部分條文修正草案逐條審查，有關輔導員額編制的第10、11條是討論重點。第10條規範高中以下學校專輔教師的員額編制，原法條訂定國小24班以下一人、國中15班一人、高中12班一人，行政院版是國小20班以下一人、國中12班一人、高中12班一人，不過，立委范雲的版本是國小18班以下，柯志恩的版本依照民間團體提出的標準，是國小15班以下一人。

對此，也有立委質疑，教育部到底要如何增加人力、確保人員品質？立委郭昱晴指出，教育部核定大專校院師資培育的員額雖有提升，但錄取率年年下滑，擔心師資來源不足，難確保輔導品質。

教育部師藝司長武曉霞表示，希望師資適量、質優，透過多元管道補足人力。因應策略包含增加職前師資培育量、公費生額度，開辦進修學分班，以及針對具有中等教師證的輔導老師增加小教相關課程，並提供1000名左右取得國小輔導教學背景、但還沒有擔任輔導老師的人員誘因等。

教委會對員額編制的標準有共識，院版人力標準原本將在委員會通過，不過范雲提出在法條中增訂「兼任行政時，應補足應聘員額」，避免行政工作影響輔導量能。國教署對此表示，若需增加員額會衝擊員額規範，希望能採子法方式給予補助經費，以代理、代課的方式處理，對此，柯志恩裁示該條保留送協商。

第11條規範高中以下學校心理師、社工師等專業輔導人員的員額，原條文規定，如果高中以下學校班級數達55班，應置專輔人員一人；其餘學校20校以下置一人。行政院版改為20校一人、另增訂以4500至5000為基數。

教育部學特司長吳林輝指出，拿掉55班的規定是考量到少子化逐年減班的衝擊。按現行第11條標準編制，專輔人員有581人，服務約234萬名學生，比例為4000:1；若按照院版草案通過將增加約33％、共773人，比例降為3000:1。

不過，現場多名委員仍堅持專輔人力應為15校以下置一人，吳林輝表示，由於涉及預算籌措，需要後續協商處理，柯志恩也裁示保留送協商。