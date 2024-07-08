快訊

行凶畫面曝光！林士傑剛走出住處 槍手路口急奔近身雙手持槍連轟

國小女兒問台積電股價1000元了可以賣嗎？ 爸爸以「玩具」教概念判斷

三碼、四碼有區別？華航飛機註冊號碼 堪稱民航機隊族譜

立院初審通過 學生接受輔導諮商 經評估不需家長同意

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
立法院教育及文化委員會今日進行「學生輔導法」部分條文修正草案逐條審查。記者李芯／攝影
立法院教育及文化委員會今日進行「學生輔導法」部分條文修正草案逐條審查。記者李芯／攝影

立法院教育及文化委員會今日逐條審查「學生輔導法」部分條文修正草案。針對教學現場反應許多家長不理解孩子的需求，不願讓孩子接受心理輔導，立委在委員會中初審通過，為符合兒少最佳利益，若學生同意且經學校評估，可在沒有法定代理人同意下進行輔導諮商。

立法院教文委今日進行「學生輔導法」部分條文修正草案逐條審查，原本審查在上周四舉行，但當時行政院版草案直至週四接近中午時才出爐，召委柯志恩雖不滿院版草案來得太慢，仍宣布延至今日再審。

今早教文委討論到學生輔導法第5-1條修法，立委范雲指出，教學現場常碰到法定代理人因各種理由或不了解相關專業，其決定不見得符合學生最佳利益。因此，希望有心理師證書的心理師對未成年學生執行輔導諮商業務時，經該學生同意、且學校召開個案會議評估學生有此需求，得不受心理師法第19條限制，在未經法定代理人同意下執行業務。

立委陳培瑜也說，現在很多孩子清楚知道自己什麼時候需要幫忙，但家長不見得理解孩子。許多家長不願孩子接受輔導，認為會為孩子貼上標籤，甚至有家長告訴老師，孩子接受輔導可能影響保險。

柯志恩指出，很多身心科醫生根本不敢看未成年學生，教學現場很多家長拒簽輔導同意書，因此決定通過提案版本：「具有心理師證書之專業輔導人員，對未成年學生執行輔導諮商業務時，經該學生同意，並由學校召開個案會議評估該學生有輔導諮商需求，為符合兒童及少年最佳利益，得不受心理師法第十九條規定之限制，在未經法定代理人同意下執行。」

心理師 未成年 柯志恩

延伸閱讀

院版學輔法今通過 柯志恩：嚴厲譴責行政院、太慢耽誤青春

跨鐵軌攀三貂嶺瀑布群立委擬修法開放 交通部說話了

下周擬排審核能延役條例 柯志恩：民進黨態度才是關鍵

台電中火「起火空汙」罰500萬遭撤銷 最高行：中市環保局裁量怠惰

相關新聞

雙北雙語學校將達362所 師資考驗大

雙北近年力推雙語教育，113學年度北市預計增7校、新北增24校，雙北將達362所，雙語教師近2千人。中華民國中小學校長協...

立院初審通過 學生接受輔導諮商 經評估不需家長同意

立法院教育及文化委員會今日逐條審查「學生輔導法」部分條文修正草案。針對教學現場反應許多家長不理解孩子的需求，不願讓孩子接...

偏鄉教師撞鐘兼廚工快得膀胱炎 嘆公幼暑假延托補助看得到吃不到

公立幼兒園首次推出暑假平價延長照顧服務，吸引非常多學童參與，不過，偏鄉公幼師資本來就少，教育部7月起補助「加置照顧服務人力」人事費，共2.5億元台幣，竟然也只看得到吃不到。暑假剛過一周，偏鄉公幼教師普遍出現校長兼打鐘還得當廚工的狀況，教師們指出，一人顧全班，不能上廁所、也不敢喝水，再這樣下去遲早得膀胱炎。

2哈佛學生進駐北市府實習 將和國內學生專案討論與分享

北市青年局成立後啟動國際實習生交流計畫，今夏找來了兩位哈佛大學實習生，除了參與政策討論與研擬，更與馬來西亞代表交流青年議...

新北3偏鄉綜高供住宿 發展蹦火仔、茶藝特色課程搶學生

為提升在地就學率，新北教育局投入資源給偏鄉學校，現有3所公立高中提供住宿，並結合綜合高中雙軌的探索學制，提供學子多元適性...

改善校園地面高低不平 國教署8年補助1.7億

為改善高中校園地坪及道路因樹木板根生長，造成地磚隆起，或因車輛長久通行磨損地磚以致地面高低不平，影響師生用路安全，教育部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。