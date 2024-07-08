雙北雙語學校將達362所 師資考驗大

雙北近年力推雙語教育，113學年度北市預計增7校、新北增24校，雙北將達362所，雙語教師近2千人。中華民國中小學校長協會理事長陳清義直言，師資數字看起來足夠，但資源不均，有學校還是年年得招聘代理教師。有校長憂，雙語教育若過度仰賴外師會陷入教學窄化的胡同，且偏鄉學校人少、科目繁雜，幾乎聘不到外師。

北市106學年度起推動國中小雙語教育，北市教育局統計，112學年有108所中小學參與雙語教育，113學年起預計再增7校加入，現有1702名雙語教師。中華民國中小學校長協會理事長、延平國小校長陳清義觀察，雙語師資數字看起來足夠，但資源分配不均，值得正視。

陳清義說，目前雙語課程以非學科為主，例如美術、音樂、自然，除開缺招聘，校內老師也可利用下班時間報名學分班，進修完成便可教授雙語課程，老師普遍意願不高，未來若雙語學校愈來愈多，恐面臨無課可上，將影響雙語教育推動速度。

全國中小學校長協會榮譽理事長、新莊國小校長張信務說，雙語教育只靠外師遠遠不夠，教學現況遇到部分老師未接觸雙語教育培訓或不願改變教學方式，導致外師只能配合中師在專業科目基礎上教學，教學受到框架，而非沉浸式英語學習。

張主張，由各年級英語老師組成雙語教學團隊，讓各科老師在專業科目上融入英語，「新加坡化雙語教育才有效。」張也點出，偏鄉學校科目繁雜，涵蓋自然、數學、英文等，外師要自編教材，負擔太重不容易聘到外師。

教育局長湯志民說，北市雙語教育採每周至少三分之一以上節數實施，或每周雙語課程總節數約四分之一，彈性配置於領域課程與彈性學習課程兩種模式，若科任老師不願上雙語課程，可將雙語課程更換為其他學科，不會因老師不願上雙語，就發生無課可上要轉校困境。

湯志民說，北市雙語教師是足夠的，近年不鼓勵學校為設而設，而是在校內有共識、師資找好再申請，今年有9校申請變成雙語學校，有2校未通過被駁回。出現雙語師資缺口的學校，教育局會給予經費協助，增聘代理教師、外師等。

新北市截至112學年度有223校有雙語課程，預計113學年度再增24校，外師有213人、本土雙語師資有502人。教育局說，已開辦國中小雙語學分班、雙語教師公開課及訪視，補助現職非英語專長教師參加B2級以上英檢，同時設立獎勵計畫，給學校及老師獎勵金，增加誘因。

至於偏鄉外師招聘困難，新北輔以外師雲端教室線上教學，提報雙語教學公費生、爭取設備補助等，提升偏鄉學生雙語學習力。