雙北雙語學校將達362所 校長憂科任師不願上、只靠外師

雙北近年力推雙語教育，113學年度北市預計增7校、新北增24校，雙北將達362所，雙語教師達近兩千位。但中華民國中小學校長協會理事長陳清義認為，師資數字上雖看起來足夠，但資源不均，有學校還是年年得招聘代理教師。全國中小學校長協會理事長張信務則說，雙語教育只有外師會陷入教學窄化的胡同，且偏鄉學校人少、科目繁雜，幾乎聘不到外師。

台北市從106學年度起推動國中小雙語教育，據北市教育局統計，112學年共有108所中小學參與雙語教育，113學年起預計再增加7校加入，現有1702位雙語教師。中華民國中小學校長協會理事長、延平國小校長陳清義認為，雙語師資數字上雖看起來足夠，但資源分配不均，有學校因雙語師資不足，每年教甄還是有開缺或招聘代理教師。

陳清義說，目前雙語課程大多以非學科為主，例如美術、音樂、自然等，除了開缺招聘外，學校內老師也可利用下班時間報名學分班，進修完成便可教授雙語課程，但很多老師嫌麻煩意願低，未來若雙語學校越來越多，恐面臨無課可上，長期下來影響雙語教育推動速度。

全國中小學校長協會理事長、新莊國小校長張信務則說，雙語教育只靠外師遠遠不夠，教學現況上時遇到部分老師並未學習雙語教育培訓，或是不願改變教學方式，導致外師只能配合中師在專業科目基礎上教學，陷入窄化的胡同，而非沉浸式的英語學習。

張認為，應由各年級英語老師組成雙語教學團隊，讓各科老師在專業科目上融入英語，「新加坡化的雙語教育才有效。」此外，張也點出，偏鄉學校科目繁雜需包下自然、數學、英文等，外師還要自編教材，負擔太重不容易聘到外師。

教育局長湯志民說，北市雙語教育採每周至少1/3以上節數實施，或每周雙語課程總節數約1/4，彈性配置於領域課程與彈性學習課程兩種模式，若科任老師不願上雙語課程，可將雙語課程跟換為其他學科，不會因為老師不願上雙語，就發生無課可上要轉校。

湯志民說，目前雙語教師是足夠的，且近年來不鼓勵學校為設而設，而是要在校內有共識，師資找好了再申請，例如今年共有9校來申請變成雙語學校，有2校未通過被駁回。目前已出現雙語師資缺口的學校，教育局也會給予經費上協助，例如增聘代理教師、外師等。

新北市截至112學年度已有223校有雙語課程，預計113學年度再增24校，外師有213人、本土雙語師資也有502人。教育局說，現已開辦國中小雙語學分班、雙語教師公開課及訪視，補助現職非英語專長教師，參加B2級以上英檢，同時設立獎勵計畫，給予學校、老師獎勵金、每年總金額達百萬，增加誘因。