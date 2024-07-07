快訊

蔡康永曝曾錄「康熙」氣到翻臉走人 嘆「騙人也不敬業」

國家級警報響！大雷雨轟炸 5縣市「山區暴雨」

鄭文燦上任1個月就請辭！回顧海基會董座任內作為 積極推兩岸恢復交流

雙北雙語學校將達362所 校長憂科任師不願上、只靠外師

聯合報／ 記者劉懿萱洪子凱／連線即時報導
雙語教育讓英語教師也深受其害，為了達標7成全英語教學，還得克服「用英文教英文文法」的難題。圖／聯合報系資料照片
雙語教育讓英語教師也深受其害，為了達標7成全英語教學，還得克服「用英文教英文文法」的難題。圖／聯合報系資料照片

雙北近年力推雙語教育，113學年度北市預計增7校、新北增24校，雙北將達362所，雙語教師達近兩千位。但中華民國中小學校長協會理事長陳清義認為，師資數字上雖看起來足夠，但資源不均，有學校還是年年得招聘代理教師。全國中小學校長協會理事長張信務則說，雙語教育只有外師會陷入教學窄化的胡同，且偏鄉學校人少、科目繁雜，幾乎聘不到外師。

台北市從106學年度起推動國中小雙語教育，據北市教育局統計，112學年共有108所中小學參與雙語教育，113學年起預計再增加7校加入，現有1702位雙語教師。中華民國中小學校長協會理事長、延平國小校長陳清義認為，雙語師資數字上雖看起來足夠，但資源分配不均，有學校因雙語師資不足，每年教甄還是有開缺或招聘代理教師。

陳清義說，目前雙語課程大多以非學科為主，例如美術、音樂、自然等，除了開缺招聘外，學校內老師也可利用下班時間報名學分班，進修完成便可教授雙語課程，但很多老師嫌麻煩意願低，未來若雙語學校越來越多，恐面臨無課可上，長期下來影響雙語教育推動速度。

全國中小學校長協會理事長、新莊國小校長張信務則說，雙語教育只靠外師遠遠不夠，教學現況上時遇到部分老師並未學習雙語教育培訓，或是不願改變教學方式，導致外師只能配合中師在專業科目基礎上教學，陷入窄化的胡同，而非沉浸式的英語學習。

張認為，應由各年級英語老師組成雙語教學團隊，讓各科老師在專業科目上融入英語，「新加坡化的雙語教育才有效。」此外，張也點出，偏鄉學校科目繁雜需包下自然、數學、英文等，外師還要自編教材，負擔太重不容易聘到外師。

教育局長湯志民說，北市雙語教育採每周至少1/3以上節數實施，或每周雙語課程總節數約1/4，彈性配置於領域課程與彈性學習課程兩種模式，若科任老師不願上雙語課程，可將雙語課程跟換為其他學科，不會因為老師不願上雙語，就發生無課可上要轉校。

湯志民說，目前雙語教師是足夠的，且近年來不鼓勵學校為設而設，而是要在校內有共識，師資找好了再申請，例如今年共有9校來申請變成雙語學校，有2校未通過被駁回。目前已出現雙語師資缺口的學校，教育局也會給予經費上協助，例如增聘代理教師、外師等。

新北市截至112學年度已有223校有雙語課程，預計113學年度再增24校，外師有213人、本土雙語師資也有502人。教育局說，現已開辦國中小雙語學分班、雙語教師公開課及訪視，補助現職非英語專長教師，參加B2級以上英檢，同時設立獎勵計畫，給予學校、老師獎勵金、每年總金額達百萬，增加誘因。

至於偏鄉外師招聘，新北輔以外師雲端教室線上教學，並提報雙語教學公費生、爭取設備補助、免費提供偏鄉學校學習軟體、英速魔法學院浸潤式學習等，提升偏鄉學生雙語學習力。

台北市推動雙語教育，長安國中7年級的走讀長安「Prepare for video chat」雙語課程。圖／台北市教育局雙語教育專案辦公室提供
台北市推動雙語教育，長安國中7年級的走讀長安「Prepare for video chat」雙語課程。圖／台北市教育局雙語教育專案辦公室提供

代理教師 偏鄉學校 英語 雙語教育

延伸閱讀

智慧手表可看時間也可玩遊戲 教師：造成班級管理困擾

不以學期為單位？正式教師「留職停薪」暑假復職 害代理師少一個月薪

嘉科實中8月啟航甄選教師有來自建中、北一女 高中免試名額曝光

嘉義縣代理教師素質良莠不齊 資深校長不願留在大校

相關新聞

雙北雙語學校將達362所 校長憂科任師不願上、只靠外師

雙北近年力推雙語教育，113學年度北市預計增7校、新北增24校，雙北將達362所，雙語教師達近兩千位。但中華民國中小學校...

改善校園地面高低不平 國教署8年補助1.7億

為改善高中校園地坪及道路因樹木板根生長，造成地磚隆起，或因車輛長久通行磨損地磚以致地面高低不平，影響師生用路安全，教育部...

2哈佛學生進駐北市府實習 將和國內學生專案討論與分享

北市青年局成立後啟動國際實習生交流計畫，今夏找來了兩位哈佛大學實習生，除了參與政策討論與研擬，更與馬來西亞代表交流青年議...

新北3偏鄉綜高供住宿 發展蹦火仔、茶藝特色課程搶學生

為提升在地就學率，新北教育局投入資源給偏鄉學校，現有3所公立高中提供住宿，並結合綜合高中雙軌的探索學制，提供學子多元適性...

2024台灣最佳大學排行榜出爐！見證教改30年轉型奇蹟

1994年，台灣啟動教育改革工程，這30年來，有人樓塌，亦有人樓起。自1992年旋即進行大學排名的《遠見雜誌》，見證著台灣高教的陣痛與轉型。而《遠見》台灣最佳大學排行榜，更儼然是台灣各大學的體檢表。

救援小英雄波力來了！南市兒童交通安全夏令營開放搶名額

大台南交通教育主題館兒童交通安全夏令營開跑，今年邀請超人氣卡通「救援小英雄波力」中的救援小隊與小朋友合力闖關，透過寓教於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。