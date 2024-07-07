2哈佛學生進駐北市府實習 將和國內學生專案討論與分享

北市青年局成立後啟動國際實習生交流計畫，今夏找來了兩位哈佛大學實習生，除了參與政策討論與研擬，更與馬來西亞代表交流青年議題，青年局也錄製影片紀錄實習生來台生活點滴，也希望透過海外青年與在地青年交流，拓展台灣青年視野，未來也將邀請更多海外大學生來到北市府實習。

二位實習生中，分別主修電腦科學、經濟學，青年局盼藉由實習生加入，刺激團隊拓展青年視角，精進業務發展與推動，兩位實習生到訪台灣前二周，青年除了讓他們ㄓ對青年局政策理念有進一步認識外，也安排參訪大數據中心、北捷30周年回顧展等。

青年局表示，除了參訪外，日前也安排實習生陪同青年局長殷瑋拜會馬來西亞貿易及友誼中心駐臺代表處代表Aznifah Isnariah Binti Abdul Ghani，參與青年議題交流，從不同文化觀點剖析青年政策，並難得一窺城市外交成果及馬來西亞在各項交流工作的努力。

青年局也為此次實習計畫規畫影音節目「哈佛來了！」，紀錄實習生參與各類會議以及到各機關、場所參訪的畫面，也有平時互動的趣事和實習生本人的生活紀錄，殷瑋表示，實習生接下來會與國內大學生共同參與青年局規畫的專案討論及見習。

殷瑋強調，希望透過這次國內外青年觀多元交流，未來吸引更多來自世界各國大學生參與青年局國際學生實習計畫，讓世界青年認識台北，也希望在地青年透過國際實習生交流與分享，拓展視野。