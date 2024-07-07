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新北3偏鄉綜高供住宿 發展蹦火仔、茶藝特色課程搶學生
為提升在地就學率，新北教育局投入資源給偏鄉學校，現有3所公立高中提供住宿，並結合綜合高中雙軌的探索學制，提供學子多元適性就學選擇，或是發展各校特色課程，比如鄰近東方美人茶產區的石碇高中，有茶風創藝校本課程、北海岸的金山高中則有蹦火仔、溫泉等必修。
新北教育局說，新北幅員遼闊，在偏遠地區設有3校公立綜合高中，一方面鼓勵學生在地就學，另一方面也發展特色住宿型學校，提供及吸引外地學子就讀，結合綜合高中雙軌學制，提供學子多元適性的就學選擇。
鄰近石碇東方美人茶產區的石碇高中，發展茶風創藝的校本特色課程，校內有日式禪意的品茗空間，且在課程師生一同走讀石碇老街、淡蘭古道。校長許欣霖表示，綜合高中學制為高一不分科，高二分流，高三專精，還有校訂必修、多元選修等課程，繁星入學錄取率84%，台大、政大、清華、台師大皆榜上有名，科技校院繁星更達100%。
金山高中為北海岸唯一公立綜合完全中學，校長陳玉桂說，擁有美麗的海岸線景致及地方產業的多元特色，蹦火仔、溫泉及地理實察的必修課程，高一奠定科技基礎，高二、高三進階設計實作，結合自主學習深化，也被教育部評選為「自造教育與科技中心」。
另外，雙溪高中則位於平林溪旁，校長葉俊士說，除學術學程外，還有商業服務、資訊應用學程，同時辦理接軌國際的中、外師協同教學，以及漫遊雙溪校本特色課程等，培養學生跨學科思維模式，且教育局投入200多萬打造雙溪高中學生宿舍，外地學子免去舟車勞頓。
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