快訊

陷入涉貪案 鄭文燦請辭海基會董事長

選罷法修法採「靈活」戰略 民眾黨預告要走自己的路？

低分高就問題浮現大學生程度落差大該重新規畫課程？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

改善校園地面高低不平 國教署8年補助1.7億

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
新北市清水高中申請經費改善至善樓地坪。圖／教育部提供
新北市清水高中申請經費改善至善樓地坪。圖／教育部提供

為改善高中校園地坪及道路因樹木板根生長，造成地磚隆起，或因車輛長久通行磨損地磚以致地面高低不平，影響師生用路安全，教育部國教署自105至113年共補助38校辦理47案校園地坪或鋪面改善，核定金額為1億6131萬元，補助金額達1億789萬7000元。

台中市龍津高中有3條公車路線行駛進入校園，導致地面嚴重下陷且容易積水，也曾造成學生及民眾滑倒受傷，學校向國教署提出鋪面及排水溝改善工程計畫，將原有磁磚刨除重新鋪設、滾壓夯實地面，並重新配置校園排水管線，增加節能設計及無障礙設施，提供師生及社區民眾友善安全環境。

新北市清水高中至善樓1樓地坪地磚因長年使用，部分地磚因破損缺塊，下雨過後容易積水濕滑，因此學校申請經費改善，利用透水性鋪面工法，將透水性良好、孔隙率高的材料運用於面層與基底層，使雨水通過鋪面後直接滲入路基土壤，達到永續經營的目標。

國教署說，早期校園多種植榕樹提供遮蔭乘涼，但榕樹板根因生長快速，容易隆起造成地面不平整；又部分學校因車輛進入校園，長久亦造成路面損壞等，影響師生用路安全。近年在國教署、各直轄市、縣（市）政府及學校的支持及努力下，逐年獲得改善。

國教署表示，未來將持續編列經費，協助直轄市及縣（市）立高級中等學校改善校園地坪環境，除了提升校園安全性，也融合美學及創新特色，為校園師生營造更安全優質的教學環境。

國教署 校園安全

延伸閱讀

教部補助逾1億 助38所高中改善校園地面高低不平

穩定公幼開辦延長照顧 國教署7月起補助加置人力

雨彈炸新北！中和華新街、土城永豐路慘積水 民眾驚呼：怎麼變黃河了

113學年度高中特色招生 6月19至21日報名

相關新聞

改善校園地面高低不平 國教署8年補助1.7億

為改善高中校園地坪及道路因樹木板根生長，造成地磚隆起，或因車輛長久通行磨損地磚以致地面高低不平，影響師生用路安全，教育部...

新北3偏鄉綜高供住宿 發展蹦火仔、茶藝特色課程搶學生

為提升在地就學率，新北教育局投入資源給偏鄉學校，現有3所公立高中提供住宿，並結合綜合高中雙軌的探索學制，提供學子多元適性...

2024台灣最佳大學排行榜出爐！見證教改30年轉型奇蹟

1994年，台灣啟動教育改革工程，這30年來，有人樓塌，亦有人樓起。自1992年旋即進行大學排名的《遠見雜誌》，見證著台灣高教的陣痛與轉型。而《遠見》台灣最佳大學排行榜，更儼然是台灣各大學的體檢表。

救援小英雄波力來了！南市兒童交通安全夏令營開放搶名額

大台南交通教育主題館兒童交通安全夏令營開跑，今年邀請超人氣卡通「救援小英雄波力」中的救援小隊與小朋友合力闖關，透過寓教於...

實驗教育3法上路10年 葉丙成：規畫機構同享Edu網域

2014年底實驗教育三法上路今年屆滿10年，國立政治大學教育學系今天舉行第10屆台灣實驗教育論壇暨嘉年華，教育部政務次長...

兩度獲總統教育獎 游高晏藉寫作讓人們認識自閉症

中央大學中文系學生游高晏克服自閉症等多重障礙，今年是第2度獲頒總統教育獎。他認為，自閉症造成的情緒障礙，源於不被瞭解，寫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。