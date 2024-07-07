改善校園地面高低不平 國教署8年補助1.7億

為改善高中校園地坪及道路因樹木板根生長，造成地磚隆起，或因車輛長久通行磨損地磚以致地面高低不平，影響師生用路安全，教育部國教署自105至113年共補助38校辦理47案校園地坪或鋪面改善，核定金額為1億6131萬元，補助金額達1億789萬7000元。

台中市龍津高中有3條公車路線行駛進入校園，導致地面嚴重下陷且容易積水，也曾造成學生及民眾滑倒受傷，學校向國教署提出鋪面及排水溝改善工程計畫，將原有磁磚刨除重新鋪設、滾壓夯實地面，並重新配置校園排水管線，增加節能設計及無障礙設施，提供師生及社區民眾友善安全環境。

新北市清水高中至善樓1樓地坪地磚因長年使用，部分地磚因破損缺塊，下雨過後容易積水濕滑，因此學校申請經費改善，利用透水性鋪面工法，將透水性良好、孔隙率高的材料運用於面層與基底層，使雨水通過鋪面後直接滲入路基土壤，達到永續經營的目標。

國教署說，早期校園多種植榕樹提供遮蔭乘涼，但榕樹板根因生長快速，容易隆起造成地面不平整；又部分學校因車輛進入校園，長久亦造成路面損壞等，影響師生用路安全。近年在國教署、各直轄市、縣（市）政府及學校的支持及努力下，逐年獲得改善。

國教署表示，未來將持續編列經費，協助直轄市及縣（市）立高級中等學校改善校園地坪環境，除了提升校園安全性，也融合美學及創新特色，為校園師生營造更安全優質的教學環境。