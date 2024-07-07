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青聚點開課 分享老屋創業、虛實整合打造遊程

中央社／ 台北7日電

教育部招募青年團隊成立「學習性青聚點」，有團隊透過課程分享老屋創業成功經驗，也有團隊透過資訊技術進行虛實整合，打造實境探險遊程，為地方創生注入活力。

教育部今天發布新聞稿指出，閒置場域再利用，不僅能創造新的使用功能，也是建立公眾參與機制、開啟多元文化想像的契機，更是青年投入地方創生的重要施力點。

為鼓勵青年參與地方創生，教育部青年發展署招募青年團隊成立「學習性青聚點」，辦理在地課程與蹲點實作，今年有25組學習性青聚點，其中也包含關注老宅修繕、虛實空間整合與地方策展的團隊，透過開設免費在地課程，培訓青年發想行動方案，為地方注入創新活力。

台中市「民生路老宅56-3」是老屋重生的典範，建築前身為日治時期台中州廳官員眷舍，經修繕後成為青年創業的夢幻場域。團隊規劃課程，邀請多名進駐的品牌負責人分享運用老屋成功創業的經歷，為青年解惑如何妥善維護老屋樣貌，又以職人技藝促進當地經濟發展和社區活力的兩全辦法。

嘉義縣「嘉喻戶曉文化工作室」與台南市「台灣城鄉藝農實踐協會」青聚點團隊則將手機與歷史故事、實體空間連結，設計實境探險遊程，增添趣味性和互動性；虛實整合也有效解決導覽人員不足的問題，讓學員走訪歷史建築的前世今生，透過資訊技術，翻轉過往對廢墟空屋的刻板想像。

新竹市「見域工作室」與新北市「甘樂文創」青聚點專注於挖掘及轉譯地方文化，講師透過課程帶領青年調查社區的特殊風土和文化內涵、培養策展技能，並以工作坊形式，教導學員將地方獨有概念變得立體和生動，學習如何讓觀展者能全方位感受地方獨特的魅力。

團隊 老屋 青年

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