國小程式競賽199學生參與 AI教育向下扎根

由國立台灣科學教育館、台灣師範大學和民間企業共同舉辦的「2024年AI START!程式競賽」今天完成競賽，共有199名學生參與，包含4項程式競賽和2項創意賽，將AI（人工智慧）教育向下扎根。

科教館今天發布新聞稿，AI START!集結產官學各方資源共同舉辦，以國小學童為對象，透過有趣、刺激的競賽，鼓勵學童認識AI、學習程式設計，並訓練問題解決和團隊合作能力。

AI START!競賽方式相當有趣，例如在「START！AI智慧小車」中，要求參賽者運用搭載AI影像辨識鏡頭的小車進行任務，根據題目逐步改良車子。「太空能量保衛戰（MARC）」則讓孩子在設計金屬機器人、組隊聯盟競技、工程筆記與簡報的過程中，培訓團隊合作與創新應用能力。

創意賽的「新創組」須使用AI影像或語音辨識模組，讓參賽者以自己住家為主題設計思考AI的創意應用。「創客組」則讓參賽者使用開放材料，讓機器人執行居家任務，例如製作淨水衛生的水資源循環機、智能健康管理的藥盒等。

科教館表示，競賽之前，已在4到5月間先舉辦了12場研習工作坊，讓有興趣的小朋友學習AI程式設計，並透過「以賽帶訓」激發學習動力，達到培育AI人才與全民AI素養的目標。