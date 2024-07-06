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父柯旗化遇白色恐怖 新院士柯志明兒時書信催淚

中央社／ 高雄6日電

中研院新科院士4日出爐，人文及社會科學組柯志明是白色恐怖受難者柯旗化的兒子。雄中校長莊福泰說，柯志明小一寫給父親的信及柯旗化得知兒子考上雄中的回信，讓人無比心痛。

柯旗化與兒子柯志明都是雄中校友，莊福泰在社群媒體臉書（Facebook）發文說，柯志明被遴選為中央研究院院士，自己的聊天群組內有學長談到，「柯旗化老年時需要身心科醫師協助」，這名學長就是柯旗化的身心科醫師，對柯旗化的遭遇感受很深。

莊福泰說，柯志明是柯旗化的大兒子，和父親一樣都考上雄中，柯志明是雄中64級學生，成長過程中，父親因為白色恐怖而坐牢，「這對小孩的成長是有很深的陰影的，看著柯志明在小一寫給父親的信和考上雄中時柯旗化寫給他的信，真的讓人無比心痛。」

莊福泰在臉書上貼出這2封信，當時剛讀國小一年級的柯志明用注音文寫信給父親，信中寫著「爸爸，我唸一年級了，我在9班......爸爸我愛你，你趕快回來。」不少網友留言說，看著這封信非常心痛。

另外，柯旗化得知兒子考上雄中時，也從獄中寫信，信中寫道「明兒，你還是沒有辜負我對你的期望而以高分考取了雄中，下個月就要在30年前上過課的教室上課了。祝你過著有意義而愉快的高中生活......」

莊福泰提到，柯旗化寫這封信的時間是民國62年8月，但查了雄中學籍資料發現，柯志明就讀雄中的時間是民國61年8月，考上台大是民國64年7月，「若非時間誤植，就是兒子上了雄中的訊息，延誤了1年才知道。」

有網友留言說，度日如年的柯旗化一定不會記錯時間，大概是信被獄方整整扣了一年之久。精神科醫師林耕新也留言說，「剛開始柯媽媽都騙小孩說爸爸去美國，實在是時代悲劇。」

高雄市將柯旗化的故居登錄為歷史建築，故居位於新興區八德二路37號長年開放參觀，展示當時生活場景，搭配書信、照片等相關文物，紀念白色恐怖受難者與高雄人權運動發展。

根據高雄市立歷史博物館資料，柯旗化故居建於1965年，建物雖不具年代久遠條件，但因其使用者反映時代氛圍與背景，成就建物文化內涵。2004年由高雄市文化局登錄歷史建築，紀念這位集英文文法家、作家與政治受難者於一身的先行者。

白色恐怖 院士

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