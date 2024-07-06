救援小英雄波力來了！南市兒童交通安全夏令營開放搶名額

大台南交通教育主題館兒童交通安全夏令營開跑，今年邀請超人氣卡通「救援小英雄波力」中的救援小隊與小朋友合力闖關，透過寓教於樂的趣味遊戲，培養孩童正確用路習慣，守護自身交通安全，從7月27日起共規畫6梯次，每場限額60名小朋友，在交通局「運轉台南好交通」臉書粉絲專頁開放表單連結報名。

交通局表示，「兒童交通安全夏令營」6梯次分別是7月27日、8月10日、8月25日3天的上、下午各一梯次，每梯次活動報名時間分別陸續於7月15日、7月29日、8月12日（星期一）上午10點在交通局「運轉台南好交通」臉書粉絲專頁開放表單連結報名，每場限額60名小朋友，每位家長最多可幫2位小朋友報名；開放4歲以上小朋友參加，報名採實名制，需要正確登錄每位小朋友的身分證資料才算報名完成。

交通局長王銘德表示，小朋友可以在交通教育主題館打造的波力救援小隊場景中化身救援小英雄，與波力一起體驗各種交通知識大挑戰，安寶、羅伊和赫利還會隨機出現在不同場次與大家一起互動，每個參與活動的小朋友都將獲得闖關護照，今年度還結合特色夜市小遊戲讓大家同樂，只要完成護照上的所有關卡挑戰，集滿印章後即可獲得專屬於台南400小禮物。

交通局表示，首2梯次報名表單將於7月15日正式開放，詳細報名訊息可關注「運轉台南好交通」臉書粉絲專頁，在8月25日活動結束前，波力卡通場景都將常設於大台南交通教育主題館，家長可以透過交通教育主題館預約帶小朋友到現場參觀並體驗主題館相關設施，讓小朋友們將正確的交通安全觀念帶回家，時時守護自身交通安全。