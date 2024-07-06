快訊

《還珠》晴格格「50歲未修圖」長這樣！豪門富太太住紫禁城旁邊　兒子1句話卻洩漏婆媳處境

林右昌酸轉運站啟用未獲邀 當年遷港不邀馬英九忘了嗎

鄭文燦涉貪生日遭聲押…「華亞園區」是關鍵 傳掮客已收押

救援小英雄波力來了！南市兒童交通安全夏令營開放搶名額

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
「大台南交通教育主題館兒童交通安全夏令營」，邀請超人氣卡通「救援小英雄波力」中的救援小隊與小朋互動。圖／交通局提供
「大台南交通教育主題館兒童交通安全夏令營」，邀請超人氣卡通「救援小英雄波力」中的救援小隊與小朋互動。圖／交通局提供

台南交通教育主題館兒童交通安全夏令營開跑，今年邀請超人氣卡通「救援小英雄波力」中的救援小隊與小朋友合力闖關，透過寓教於樂的趣味遊戲，培養孩童正確用路習慣，守護自身交通安全，從7月27日起共規畫6梯次，每場限額60名小朋友，在交通局「運轉台南好交通」臉書粉絲專頁開放表單連結報名。

交通局表示，「兒童交通安全夏令營」6梯次分別是7月27日、8月10日、8月25日3天的上、下午各一梯次，每梯次活動報名時間分別陸續於7月15日、7月29日、8月12日（星期一）上午10點在交通局「運轉台南好交通」臉書粉絲專頁開放表單連結報名，每場限額60名小朋友，每位家長最多可幫2位小朋友報名；開放4歲以上小朋友參加，報名採實名制，需要正確登錄每位小朋友的身分證資料才算報名完成。

交通局長王銘德表示，小朋友可以在交通教育主題館打造的波力救援小隊場景中化身救援小英雄，與波力一起體驗各種交通知識大挑戰，安寶、羅伊和赫利還會隨機出現在不同場次與大家一起互動，每個參與活動的小朋友都將獲得闖關護照，今年度還結合特色夜市小遊戲讓大家同樂，只要完成護照上的所有關卡挑戰，集滿印章後即可獲得專屬於台南400小禮物。

交通局表示，首2梯次報名表單將於7月15日正式開放，詳細報名訊息可關注「運轉台南好交通」臉書粉絲專頁，在8月25日活動結束前，波力卡通場景都將常設於大台南交通教育主題館，家長可以透過交通教育主題館預約帶小朋友到現場參觀並體驗主題館相關設施，讓小朋友們將正確的交通安全觀念帶回家，時時守護自身交通安全。

台南 朋友 粉絲

延伸閱讀

南市公布3件不合格冰品 古早味冰棒、雪花冰及手搖飲上榜

安全再升級！高市家具街 新增左轉車道界定車流動線

南市人孔蓋42萬9千多個...凹凸不平惹怨 已完成8萬多個下地減量

小六男生裸聊遭側錄威脅 南市社會局提醒網路交友「三不」

相關新聞

實驗教育3法上路10年 葉丙成：規畫機構同享Edu網域

2014年底實驗教育三法上路今年屆滿10年，國立政治大學教育學系今天舉行第10屆台灣實驗教育論壇暨嘉年華，教育部政務次長...

救援小英雄波力來了！南市兒童交通安全夏令營開放搶名額

大台南交通教育主題館兒童交通安全夏令營開跑，今年邀請超人氣卡通「救援小英雄波力」中的救援小隊與小朋友合力闖關，透過寓教於...

離職師告白／教師過勞讓許多人裸辭 如何有「底氣」找到職涯新方向

「教師過勞」已是教學現場的事實與悲歌，也迫使不少人不惜「裸辭」。今年從私立薇閣高中辭職的曾冠喆，年資15年，希望打造沒有填鴨的體制外教育環境。從私校轉而創業的黃仕親，任職輔導主任時忙論文還要招生，無暇陪伴憂鬱症的妻子。他們以過來人身分，鼓勵仍在第一線努力卻陷入低潮、掙扎的老師們，如何有「底氣」地找到職涯方向。

兩度獲總統教育獎 游高晏藉寫作讓人們認識自閉症

中央大學中文系學生游高晏克服自閉症等多重障礙，今年是第2度獲頒總統教育獎。他認為，自閉症造成的情緒障礙，源於不被瞭解，寫...

改善校園周邊道路交通安全 卓榮泰：年底前完成加設標線

立委質詢改善校園周邊道路交通安全，行政院長卓榮泰今天表示，交通部正提出道安計畫，年底之前，會改善799處易肇事危險處的標...

賴總統頒發總統教育獎 讚克服重重逆境闖出一片天

2024總統教育獎共有56人獲獎，總統賴清德今天出席頒獎典禮時指出，得獎者都有不平凡的生命故事，無論是克服病痛折磨障礙，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。