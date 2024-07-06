實驗教育3法上路10年 葉丙成：規畫機構同享Edu網域

2014年底實驗教育三法上路今年屆滿10年，國立政治大學教育學系今天舉行第10屆台灣實驗教育論壇暨嘉年華，教育部政務次長葉丙成表示，正在規畫讓實驗教育機構也能取得「Edu」網域，和體制內學校等享有同等的IT資源。

實驗教育三法今年上路屆滿10年，又實驗教育可分為學校型態、公立學校委託私人辦理以及非學校型態實驗教育機構等3種。又根據教育部最新112學年統計，總計132校通過實驗教育計畫、學生近2.6萬人，參與學生5年中增加約1萬人，成長逾6成。

葉丙成今致詞時表示，目前正與教育部資科司規畫，盼讓實驗教育機構也能享有Edu網域。體制內的學生多能享有雲端教育資源、線上服務等，但都需要Edu帳號，如之前在民間實驗教育機構服務想使用Google Classroom，還得向Google證明真的是學校而非補習班。

葉丙成說，實驗教育機構通常也具備IT管理人力，又實驗教育機構的學生也是國人的孩子，應該和體制內學生一樣享有同樣的資源。因此正研議協助實驗教育機構取得Edu網域，盼能比照體制內學校，享有同等IT資源。

葉丙成也說，國人多會認為體制外的實驗教育，就是要和體制內教育「打對台」，「但我認為不是這樣。」投入實驗教育，是盼成為教師創新的後盾。

葉丙成說，當年也有不少老師反應，每次推動創新教學多會被家長投訴，甚至被校長逼迫去和家長致歉。2014年到現今，看間體制內、外很多老師觀念也愈來愈進步，但家長沒有太多心力了解現今的教育走向，甚至對教育的認知還停留在30年前，因此看不懂108課綱的體制內改革、看不懂實驗教育，也是未來教育部要持續努力之處，會更積極和家長溝通。