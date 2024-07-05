兩度獲總統教育獎 游高晏藉寫作讓人們認識自閉症

中央大學中文系學生游高晏克服自閉症等多重障礙，今年是第2度獲頒總統教育獎。他認為，自閉症造成的情緒障礙，源於不被瞭解，寫作是一個很好的溝通途徑，可以取得平衡和解決方案。

總統賴清德今天在總統府正式表揚2024年總統教育獎得主，游高晏是第2度獲得總統教育獎，他小時就因重度無口語自閉症、情緒障礙、肌肉低張令大小動作不協調，3歲前就拿到重度多重障礙手冊。

然而，游高晏克服生、心理障礙，學會「一指神功」打字，小二時經過評鑑，成為桃園第1名從特教班轉安置普通班就讀的重度障礙學生，也因此讓他國小便獲得總統教育獎。

游高晏後來出書分享生命故事，多次應國內外邀請擔任研習講師，到了大學階段，他多次以古典及現代詩作、散文作品獲得各項文學獎，並在社群網站撰寫文章，展現豐富的感受力，因而再度獲得總統教育獎。

游高晏今天會後接受媒體聯訪，主要透過母親唐雅婷分享感想。國小第一次得獎後，他將人生「歸零」，重新累積發光點和成就，這10多年來的經歷，意義不僅在於自己尋找光的過程，也希望能帶給世界一些東西。

唐雅婷表示，寫作對游高晏來說是很好抒發情緒管道，也是很好的溝通途徑，「他們不被瞭解，才會被人認為是自閉，事實上他們只是溝通障礙。」藉由寫作，能夠取得平衡和解決方案，進而平復情緒。

游高晏也希望透過寫作，讓更多人瞭解自閉症，他的臉書（Facebook）粉絲專頁經常有來自海內外的人詢問各種難題，游高晏和唐雅婷都會盡量回應，分享人生經驗，「長大了，有責任和義務做這樣的推廣。」

剛從台中一中畢業的林易，也是第2度獲得殊榮。他因早產患上腦性麻痺，手腳不靈活無法如期上學。無法使用滑鼠的他，只能用下巴勉強操作器具，但仍以樂觀態度面對人生，經常將將數學、音樂、英文的作品分享到網路，在COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情時，更以自身的遭遇寫歌，鼓勵大眾勇敢面對。

林易今天說，一直以來都希望把自己的想法，散播給更多人來看，接下來要進入中興大學，他對量子力學特別有興趣，認為深入研究這塊領域，對人類科技會有很大的影響，希望未來也能貢獻一己之力，造福人類。