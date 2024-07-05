改善校園周邊道路交通安全 卓榮泰：年底前完成加設標線
立委質詢改善校園周邊道路交通安全，行政院長卓榮泰今天表示，交通部正提出道安計畫，年底之前，會改善799處易肇事危險處的標誌、標線，並在200處學校周遭道路加設標線、標誌，希望加快時程。
立法院會今天下午進行對卓榮泰報告施政方針繼續質詢。國民黨立委呂玉玲質詢時出示部分國小、國中、高中周邊道路影片，指不少學校周邊行走問題多，呼籲政府改善校園周邊道路交通安全，保障學生通學安全。
卓榮泰表示，關於路口改善，交通部正提出道安計畫，在今年年底之前，會把799處易肇事的危險處，做標誌、標線等改善。
他說，同時會在200處學校周遭道路加設標線、標誌，讓通過行人更清楚，希望加快時程。
被問到200處學校周遭道路如何調查，交通部長李孟諺指出，是由內政部國土管理署跟各縣市政府，包括教育局、工務局，共同會勘選定。
卓榮泰表示，儘量在今年完成這200處學校周邊道路交通安全改善之外，交通部也會透過地方了解，哪些地方要加進來，往後加速進行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言