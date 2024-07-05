改善校園周邊道路交通安全 卓榮泰：年底前完成加設標線

立委質詢改善校園周邊道路交通安全，行政院長卓榮泰今天表示，交通部正提出道安計畫，年底之前，會改善799處易肇事危險處的標誌、標線，並在200處學校周遭道路加設標線、標誌，希望加快時程。

立法院會今天下午進行對卓榮泰報告施政方針繼續質詢。國民黨立委呂玉玲質詢時出示部分國小、國中、高中周邊道路影片，指不少學校周邊行走問題多，呼籲政府改善校園周邊道路交通安全，保障學生通學安全。

卓榮泰表示，關於路口改善，交通部正提出道安計畫，在今年年底之前，會把799處易肇事的危險處，做標誌、標線等改善。

他說，同時會在200處學校周遭道路加設標線、標誌，讓通過行人更清楚，希望加快時程。

被問到200處學校周遭道路如何調查，交通部長李孟諺指出，是由內政部國土管理署跟各縣市政府，包括教育局、工務局，共同會勘選定。

卓榮泰表示，儘量在今年完成這200處學校周邊道路交通安全改善之外，交通部也會透過地方了解，哪些地方要加進來，往後加速進行。