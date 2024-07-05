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賴總統頒發總統教育獎 讚克服重重逆境闖出一片天

中央社／ 台北5日電
2024總統教育獎共有56人獲獎，總統賴清德今天出席頒獎典禮時指出，得獎者都有不平凡的生命故事。圖／本報資料照片
2024總統教育獎共有56人獲獎，總統賴清德今天出席頒獎典禮時指出，得獎者都有不平凡的生命故事。圖／本報資料照片

2024總統教育獎共有56人獲獎，總統賴清德今天出席頒獎典禮時指出，得獎者都有不平凡的生命故事，無論是克服病痛折磨障礙，或面臨家庭經濟困頓，都未放棄追求美好生活，證明只要有心肯努力就能闖出一片天。

賴總統今天在總統府秘書長潘孟安教育部長鄭英耀陪同下，出席在總統府舉行的「2024總統教育獎頒獎典禮」。今年總統教育獎共有國小組18人、國中組18人、高中組12人、大專組8人，整體56人獲獎。

賴總統致詞時說，就讀國立台灣大學的王羽綺承擔家庭經濟重擔，不但兼顧課業與打工，也積極投身公共事務，參與人權教育推廣，轉型正義等活動，對社會的責任感使命感令人欽佩；新北市立三重高級中學的黃潮鴻，出身艱困由奶奶扶養長大，為讓奶奶能夠過更好生活，勤奮練就標槍絕技，在全運會、亞運會、世界中學運動會等賽場上，都曾奪下標槍金牌，可說是台灣體育之光。

賴總統也提到，吳承穎在台中市立溪南國民中學就學，歷經家庭變故仍不向命運低頭，全心追求夢想，投入程式語言設計，不斷刻苦研習研發，代表台灣參加國際奧林匹亞機器人大賽獲得世界冠軍，非常不簡單；此外，南投縣草屯鎮平林國民小學張力云，為減輕家人負擔照顧年幼弟弟，也協助做家庭代工，且品學兼優，曾獲選草屯鎮模範生，參與全國、全縣科技相關競賽也都有亮眼表現，真的非常棒。

另外，賴總統說，就讀高雄市左營區勝利國民小學的徐又立被稱為單腳天使，從小克服障礙，幼兒園起學習生活自理，小學後練習用腳指頭夾筆寫字，且個性積極樂觀，是校園中的行動楷模，「你給許多人啟發，我看了你的故事我也很感動，你真了不起」。

賴總統也表示，正在桃園市復興區巴崚國民小學就讀的曾羽瑄，生活於泰雅部落，對於泰雅族文化有高度熱忱，除扎實學習泰雅族語，也參加校外相關比賽表現優異，令人讚賞。

他表示，今天的頒獎典禮是他上任後最溫馨、最勵志、最感人的活動，恭喜大家獲得總統教育獎，現場每一位學生都是克服重重逆境、奮發向上，走出人生光明大道，也讓社會大眾看到生命的光輝，難能可貴的是，同學追求理想的同時，也積極協助他人回饋社會

賴總統說，各位同學都有不平凡的生命故事，有人歷經病痛折磨，仍努力克服障礙，有人面對家庭經濟困頓，也從未放棄對美好生活的追求，證明只要有心肯努力就能闖出一片天。賴總統也謝謝家長與師長的支持，才能讓學子努力至今。

他表示，可惜沒有辦法一一列舉大家的優異表現，但大家的生命故事可以讓他人看到勇氣、堅強，以及生命光輝，期待透過獎項表揚，鼓舞更多人為社會帶來正能量。

台灣大學 小學 教育部 潘孟安 賴清德

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