屏縣府公部門大專生暑期工讀夯 錄取率四成多比上大學還競爭

屏東縣政府開辦為期2個月的大專生暑期工讀邁入第7年，由各局處提供多樣性的公部門職缺，陪伴帶領大專青年提早接觸及認識職場環境，今年吸引660人報名，經面試錄取275人，錄取率4成多，還首次辦理宣導短影音競賽，最高獎金1萬元外，還有諸多獎項，期許學生透過時下流行的Shorts與Reels等短影音文化，為各局處宣傳助力。

今年度參與屏東縣政府公部門暑期工讀的大專青年位，其中3成為弱勢生，分別在縣府各機關工讀，勞青處今天舉辦教育訓」，副縣長黃國榮肯定學生願意於暑假期間跨出舒適圈，把握工讀機會，培養正確職場工作觀念、充實職場所需的專業知識，鼓勵學生結合自己對流行文化趨勢的了解，用短影音呈現所服務單位的政策。

勞青處處長李雨蓁說，今年暑期工讀計畫多元，包含文化處「屏菸1936文化基地職場體驗計畫」、勞青處於屏東智慧農業學校的「農夫小學青年Hi Ligh計畫」，讓學生體驗策展相關流程並導覽民眾參觀；傳播暨國際事務處有「涉外事務職場教育計畫」，讓學生能協助縣府接待外賓及增加國際交流。

她說，除原單位工讀計畫外，學生也可參與「2024屏東青航站2.0」活動，領取青航護照並實際走訪屏東各青年基地，打卡拍照或參與課程、市集活動，完成集章更能領取價值699元的青航一卡通，提早接觸及認識職場環境，減少未來出社會後的探索期，期許青年能在屏東「留久久」。