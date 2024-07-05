屏縣府公部門大專生暑期工讀夯 錄取率四成多比上大學還競爭
屏東縣政府開辦為期2個月的大專生暑期工讀邁入第7年，由各局處提供多樣性的公部門職缺，陪伴帶領大專青年提早接觸及認識職場環境，今年吸引660人報名，經面試錄取275人，錄取率4成多，還首次辦理宣導短影音競賽，最高獎金1萬元外，還有諸多獎項，期許學生透過時下流行的Shorts與Reels等短影音文化，為各局處宣傳助力。
今年度參與屏東縣政府公部門暑期工讀的大專青年位，其中3成為弱勢生，分別在縣府各機關工讀，勞青處今天舉辦教育訓」，副縣長黃國榮肯定學生願意於暑假期間跨出舒適圈，把握工讀機會，培養正確職場工作觀念、充實職場所需的專業知識，鼓勵學生結合自己對流行文化趨勢的了解，用短影音呈現所服務單位的政策。
勞青處處長李雨蓁說，今年暑期工讀計畫多元，包含文化處「屏菸1936文化基地職場體驗計畫」、勞青處於屏東智慧農業學校的「農夫小學青年Hi Ligh計畫」，讓學生體驗策展相關流程並導覽民眾參觀；傳播暨國際事務處有「涉外事務職場教育計畫」，讓學生能協助縣府接待外賓及增加國際交流。
她說，除原單位工讀計畫外，學生也可參與「2024屏東青航站2.0」活動，領取青航護照並實際走訪屏東各青年基地，打卡拍照或參與課程、市集活動，完成集章更能領取價值699元的青航一卡通，提早接觸及認識職場環境，減少未來出社會後的探索期，期許青年能在屏東「留久久」。
勞青處說，教育訓練職場倫理部分，包含初入職場時要注意求職防騙、工作職場上的性別平等相關措施以及職業災害、工資工時等勞動法令規範，另也針對正確工作態度、職場關係、辦公室禮儀、職場EQ等相關基本職場倫理授課，期待未來幾年將邁入職場的社會新鮮人，不僅在2個月期間能習得專業工作知識，也透過職場教育訓練獲得。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言