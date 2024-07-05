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南投人瑞陳瑞英一生奉獻教育 學生不捨陳老師走了

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣人瑞陳瑞英桃李滿天下，晚年住在長照中心，仍彈琴教老人唱歌，是「百年樹人」典範。圖／家屬提供
南投縣人瑞陳瑞英桃李滿天下，晚年住在長照中心，仍彈琴教老人唱歌，是「百年樹人」典範。圖／家屬提供

南投市人瑞陳翠英終身投入教育工作，她擔任小學教師達47年，退休後帶領子女從事幼教事業，年逾90歲住進長照機構，仍彈琴教老人唱歌。上月底陳翠英逝世，享年正好100歲，讓許多學生敬嘆陳老師「百年樹人」為奉獻教育做了最佳典範。

民國31年，年僅16歲的陳翠英取得教師資格，先在南投市芳美國小（今平和國小）任教，爾後在營盤、僑建和漳和國小任教。

陳老師嫁進營盤口的簡家，家族公婆妯娌人丁興旺，陳老師自己又有6個子女，教職和家務，蠟燭兩頭燒，她咬牙硬撐，讓每個子女都得到良好的教育。

陳翠英的妹妹病逝後的2個子女，她都攬到身邊照料。兒子回憶說，母親總是滿懷惻隱之心，記得小時候，表弟妹住在家裡，母親視同親生，歲末冬令救濟，陳翠英總捐百斤白米給仁愛之家濟貧，隨時提醒孩子有能力要助人。

八七水災後，僑胞集資興建僑建國小，陳翠英在該校任教兼教務主任，負責財務和校舍興建工程，她的努力受到外界肯定，任教期間四度獲頒優良教師殊榮，也曾獲得總統召見表揚。

陳翠英的丈夫簡世聰當上縣議員，縣長林洋港上門來，要求協助興辦九年國教不足的校舍，簡世聰每天在外奔忙，家務都由陳翠英一手包。陳翠英的努力受到肯定，曾先後獲頒模範母親，和模範婆媳獎。

教師退休後，和家人在中興新村開辦愛心托兒所，有不少家人是親子兩代都是愛心畢業的。陳老師樂於助人，對家境困難的學童，都免收學雜費。晚年住進長照機構，陳翠英還是帶著其他老人一起唱遊，她彈琴教老人唱起日本歌謠，陳翠英百歲辭世，育人不倦的形象，永留學生和兒孫心中。

子女 教師 模範母親

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